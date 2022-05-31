Selin'in öldüğü kazanın sürücüsü: Viraja biraz daha yavaş gidebilirdim, bir miktar alkollüydüm - Haberler

İZMİR'in Karaburun ilçesinde, bir evin bahçe kapısına çarparak takla atan ve Selin Kabakçı'nın (19) yaşamını yitirdiği, kendisiyle birlikte 12 kişinin de yaralandığı kamyonetin sürücüsü Eren Bodur'un (21) yargılanmasına başlandı. Bodur, "Olay esnasında hızımın ne kadar olduğunu tam hatırlamıyorum ancak hızlı değildim. Viraja girerken hızımı sanırım tam ayarlayamadım. Viraja biraz daha yavaş girebilirdim. Olay zamanında bir miktar alkollüydüm ancak üzerinden çok süre geçmişti" dedi.

Kaza, 15 Ağustos 2021'de saat 04.30 sıralarında Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Eren Bodur yönetimindeki 35 HA 7705 plakalı çift kabinli kamyonet, Ardıç mevkisinde kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, bahçe kapsına çarpıp, takla attı. Çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, kamyonetteki Selin Kabakçı'nın yaşamını yitirdiğini, Ahmet Aksüt (21), Nimet Gamze Akovalı (26), Zeynep Özgen (18), Duygu Yedigöller (21), Gökçe Melek (22), Berk Akovalı (25), Berk Özgen (18), Batuhan Ertan (22), Simay Eralp (21), Bensu Umar (19), Mert Günay (21) ile sürücü Eren Bodur'un yaralandığını belirledi. Yaralılar, çevre hastanelerde tedaviye alındı. Kabakçı'nın cenazesi ise toprağa verildi. Kazanın ardından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 0.67 promil alkollü kamyonet sürücüsü Bodur, tutuklandı. Bir süre cezaevinde kalan Bodur, tahliye edildi.