Denizli-Afyonkarahisar karayolunun Sarıkavak mevkiinde selin getirdiği çamurun yuttuğu 2 araçtan birinde mahsur kalan yaşlı adam öldü, eşi yaralandı. Olayda heyelana yakalanan 20 AV 423 plakalı ve 20 H 9427 iki araç içindeki 4 kişi sıkıştı. Yapılan yoğun çalışmaların ardından Afyonkarahisar istikametine yol çift taraflı, Denizli istikametine ise tek taraflı trafiğe açıldı.

Selin getirdiği çamur araçları yuttu: 1 ölü, 1 yaralı

Heyelanın yuttuğu 2 araçta 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Denizli-Afyonkarahisar karayolunun Sarıkavak mevkiinde selin getirdiği çamurun yuttuğu 2 araçtan birinde mahsur kalan yaşlı adam öldü, eşi yaralandı.

Olay, Afyonkarahisar- Denizli karayolu Dazkırı ilçesi Sarıkavak köyünde meydana geldi. Sağanak yağış sonrası oluşan sel ile birlikte heyelan oldu. Tepelerden akan tonlarca toprak karayoluna indi. Olayda heyelana yakalanan 20 AV 423 plakalı ve 20 H 9427 iki araç içindeki 4 kişi sıkıştı. 20 AV 423 plakalı araçtan sürücü Abdullah Batur ve arkadaşı Mehmet Seçkin kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. 20 H 9427 plakalı araçta sıkışan Nevzat Emer hayatını kaybederken, yanında bulanan eşi Zuliye Emer ise yaralandı. Yaralı yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. hayatını kaybeden Nevzat Esmer'in cenazesi morga kaldırılırken, hurdaya dönen araçlar toprak altından yoğun çalışmalar sonucu çıkarıldı. Her iki yönde de trafiğin kapatılmasıyla uzun araç kuyrukları oluştu. Yapılan yoğun çalışmaların ardından Afyonkarahisar istikametine yol çift taraflı, Denizli istikametine ise tek taraflı trafiğe açıldı.