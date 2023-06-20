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Selin çökerttiği Doğu Ekspresi hattı onarıldı: Tren seferleri yeniden başlatıldı

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Kırıkkale'de meydana gelen sel olayında yaşanan çöküntü sebebiyle tren seferlerinin durdurulduğu Doğu Ekspresi hattı, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Selin çökerttiği Doğu Ekspresi hattı onarıldı: Tren seferleri yeniden başlatıldı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de meydana gelen sel olayında yaşanan çöküntü sebebiyle tren seferlerinin durdurulduğu Doğu Ekspresi hattı, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kırıkkale'de dün sabah saatlerinde yağan kuvvetli yağış kentin bazı bölgelerinde sele sebep oldu. Ankara-Kars güzergahında sefer yapan Doğu Ekspresi ray hattının çökmesi neticesinde Ankara-Kırıkkale arasında tren seferleri durduruldu. Yahşihan ilçesindeki hat üzerinde ekiplerin, iş makinalarıyla yaptığı onarım çalışmaları tamamlandı. Yağmur suyunun birikmemesi içinde hattın çöken bölümüne menfez yerleştirildi. Çalışmalarının ardından güvenli hale getirilen hatta tren seferleri yeniden başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Güncel

Doğu Ekspresi Kırıkkale Güncel Haberler

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