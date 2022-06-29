Selin ardından temizlik çalışmaları sürüyor GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yalı Caddesi Su baskını yaşanan iş yerlerinin temizlenmesi BARTIN - Bartın'da sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen ırmağın dün taşması sonucu kapanan Yalı Caddesi'nde suyun çekilmesinin ardından işyerlerinde hummalı temizlik çalışması yürütülüyor. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yalı Caddesi Su baskını yaşanan iş yerlerinin temizlenmesi BARTIN - Bartın'da sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen ırmağın dün taşması sonucu kapanan Yalı Caddesi'nde suyun çekilmesinin ardından işyerlerinde hummalı temizlik çalışması yürütülüyor. AA / Selim Bostancı - Güncel Bartın su Güncel Haberler

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