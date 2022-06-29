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Selin ardından temizlik çalışmaları sürüyor

AA - Selim Bostancı - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yalı Caddesi Su baskını yaşanan iş yerlerinin temizlenmesi BARTIN - Bartın'da sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen ırmağın dün taşması sonucu kapanan Yalı Caddesi'nde suyun çekilmesinin ardından işyerlerinde hummalı temizlik çalışması yürütülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yalı Caddesi

Su baskını yaşanan iş yerlerinin temizlenmesi BARTIN - Bartın'da sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen ırmağın dün taşması sonucu kapanan Yalı Caddesi'nde suyun çekilmesinin ardından işyerlerinde hummalı temizlik çalışması yürütülüyor.

AA / Selim Bostancı - Güncel

Bartın su Güncel Haberler

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