Selin ardından temizlik çalışmaları sürüyor
AA - Selim Bostancı - Güncel
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Yalı Caddesi Su baskını yaşanan iş yerlerinin temizlenmesi BARTIN - Bartın'da sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen ırmağın dün taşması sonucu kapanan Yalı Caddesi'nde suyun çekilmesinin ardından işyerlerinde hummalı temizlik çalışması yürütülüyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Yalı Caddesi
Su baskını yaşanan iş yerlerinin temizlenmesi BARTIN - Bartın'da sağanak nedeniyle kent merkezinden geçen ırmağın dün taşması sonucu kapanan Yalı Caddesi'nde suyun çekilmesinin ardından işyerlerinde hummalı temizlik çalışması yürütülüyor.
AA / Selim Bostancı - Güncel