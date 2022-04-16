Selimiye Meydan Projesi'nde çalışmalarda sona gelindi - Haberler

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Selimiye Meydan Projesi'nde çalışmalarda sona gelindi

AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Selimiye Meydan Projesi'nde çalışmalarda sona gelindi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce sürdürülen "Selimiye Camisi ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlemesi Projesi" birinci ve ikinci etap çalışmalarında sona gelindiği belirtildi.

EDİRNE (AA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce sürdürülen "Selimiye Camisi ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Düzenlemesi Projesi" birinci ve ikinci etap çalışmalarında sona gelindiği belirtildi.

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Emre Çalışkan ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Selimiye Meydan Projesi çalışmalarını yerinde inceledi.

İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen projede sona yaklaşıldığını, projenin turizm potansiyelini artıracağını belirtti.

Belgin İba, çalışmalar kapsamında yaklaşık 6 ay önce kaldırılarak depoda bekletilen Mimar Sinan heykelinin, çalışmalarda sona gelinmesiyle tekrar ustalık eserinin önüne konulmasının heyecanı artırdığını dile getirdi.

Selimiye ve Edirne'ye yakışır bir çalışma yapıldığını aktaran İba, "Son derece büyük özenle çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar, ecdat yadigarımızı hak ettiği şekilde geleceğe taşıyacak" ifadelerini kullandı.

İba ve Çalışkan, bölge esnafıyla da bir araya geldi, çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, meydanın Ramazan Bayramı'nda açılacağını açıklamıştı.

Selimiye Meydan Projesi'nde çalışmalarda sona gelindi

Selimiye Meydan Projesi'nde çalışmalarda sona gelindi

Selimiye Meydan Projesi'nde çalışmalarda sona gelindi

Selimiye Meydan Projesi'nde çalışmalarda sona gelindi

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, İklim Değişikliği, AK Parti, Edirne, Güncel, Haberler

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