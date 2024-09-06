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Selimiye Camisi restorasyonunda büyük bölüm tamamlandı

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Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Selimiye Camisi restorasyon çalışmalarının büyük bölümü tamamlandı. Çalışmaların son aşamasında çevre düzenleme işlemlerine başlanacak.

Selimiye Camisi restorasyonunun büyük bölümü tamamlanırken yakın zamanda çevre düzenleme işlemlerine başlanması bekleniyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2021 yılının kasım ayında restorasyona alınan camide çalışmalar etaplar halinde bilim kurulunun nezaretinde sürüyor.

İl Genel Meclisi Turizm Komisyonu Başkanı Salih Akar, Meclis'te Selimiye Camisi'ndeki restorasyon çalışmalarında gelinen son noktayla ilgili bilgi verdi.

Çalışmalar kapsamında bugüne kadar tüm kubbeler, düz yüzeyler, ağırlık kuleleri ve minare külahlarının kurşun örtüsünün yenilendiğini anlatan Akar, revaklı avlu ve minare dış cephe taşlarının onarım ve temizlik çalışmalarının da tamamlandığını aktardı.

Selimiye'de içlik ve dışlıkların sökülerek yenilerinin hazırlandığını ifade eden Akar, "Yeni içlik ve dışlıklar ile tamamlanan ahşap pencere imalatlarının montaj işlemleri devam ediyor. Özgün ahşap kapı ve kepenklerin onarımı ise sürüyor. Araştırma amaçlı sıva raspaları, niteliksiz çimento sıvalarının raspaları ve kalem işi uygulamaları hala devam etmektedir. Tüm minarelerin dış cephe onarımları tamamlandı. Yakın zamanda çevre düzenleme işlemlerine başlanacak." diye konuştu.

Edirne İl Genel Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu da kentin göz bebeği Selimiye'de çok detaylı bir restorasyon çalışması yapıldığını belirtti.

Kaynak: AA / Güncel

edirne

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