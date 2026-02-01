Haberler

Selimiye'nin restorasyonunun tamamlanmasıyla Edirne'ye gelen ziyaretçi sayısı artacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Selimiye Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte kente gelen ziyaretçi sayısının artacağını açıkladı. Cami, ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.

Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Selimiye Camisi'nde yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla kente gelen ziyaretçi sayısının artacağını belirtti.

Soytürk, AA muhabirine, Selimiye Camisi'nin birbirinden kıymetli tarihi ve kültürel eseri barındıran Edirne'nin en önemli simgelerinden biri olduğunu söyledi.

Camide Vakıflar Genel Müdürlüğünce yürütülen restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini aktaran Soytürk, "Restorasyon çalışmaları artık tamamlanma aşamasına geldi. Camimizin ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor." dedi.

Selimiye Camisi'nin hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için önemli ziyaret noktalarından biri olduğunu vurgulayan Soytürk, restorasyon sürecinde seyahat acenteleri ve tur operatörlerinden çalışmaların ne zaman tamamlanacağına ilişkin yoğun şekilde soru aldıklarını ifade etti.

Restorasyon nedeniyle caminin kısmen ziyarete açık olması sebebiyle ziyaretçi sayısında düşüş yaşandığını dile getiren Soytürk, şunları kaydetti:

"Bu süreç artık sona eriyor. Mart ayı itibarıyla havaların da güzelleşmesiyle birlikte Edirne'ye gelen turist sayısının artacağına inanıyoruz. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte yerli ve yabancı içerik üreticileri ile seyahat yazarlarını kentimizde ağırlıyoruz. Selimiye Camisi'nin restorasyonunun tamamlanmasının ardından bu tür tanıtım faaliyetlerimizin de artmasını bekliyoruz."

Soytürk, Selimiye Camisi'nin yeniden ibadete ve ziyarete açılmasıyla cami çevresindeki tarihi eserler ile müzelerin ziyaretçi sayısında da artış yaşanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
Antalya'da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole uçtu! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü

Hangi cezaevine götürüldüğü merak konusuydu! Belli oldu
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz

Trump'tan İran açıklaması! Kastettiği ülkeler arasında Türkiye de var
Fenerbahçe değil! Ademola Lookman'ın yeni takımı belli oldu

Lookman'ın yeni takımı belli oldu
Merve Boluğur'un son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç

Son paylaşımı camiden! Düştüğü not da bir hayli ilginç
Göztepe, geriye düştüğü müsabakada sürprize izin vermedi

Bu takımı kim durduracak?
Epstein belgelerinde 'Bill Gates' detayı

Dünyayı sarsan skandalda mide bulandıran "Bill Gates" detayı