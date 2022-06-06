Selimiye Camisi'nin hünkar mahfili restore ediliyor - Haberler

EDİRNE'de, restorasyona alınan tarihi Selimiye Camisi'nde padişahların ibadet yaptıkları kapalı konumdaki hünkar mahfili de onarıma alındı. Selimiye Camisi müezzini Gökhan Arda, "Camimiz, hem bilim kurulumuzun nezaretinde hem de alanında ehil ustalarımız tarafından şu anda restorasyona devam ediliyor. Buradaki hünkar mahfili dahil komple aslına uygun bir biçimde restorasyon yapmaya gayret ediyorlar. Burası da padişahların, devlet erkanından büyüklerin namaz kıldığı yer olarak adlandırılıyor. Osmanlı zamanında istişareler burada yapılıyor. Burada halk zaten hiç ibadet etmiyor" dedi.

Edirne'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sürdürdüğü 'Selimiye Cami Çevresi ve Kentsel Tasarım Projesi' tamamlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 8 ay önce kapsamlı restorasyona alınan Selimiye içi ve minarelerdeki çalışmalar ise kurulan 90 tonluk demir iskele kullanılarak aralıksız olarak sürdürülüyor. Restorasyon çalışmalarında, tarihi camide sadece padişahların ibadet ettiği hünkar mahfili de onarıma alındı. Hünkar mahfili, 40 çeşit, lale, sümbül ve menekşe motiflerinin işlendiği İznik çinilerinden oluşan duvarları, tavanlarındaki diğer çiçek işlemeleriyle dikkat çekiyor.

Tarihi caminin büyük bölümü restorasyon nedeniyle ibadete kapatıldığını kaydeden Arda, "Şu anda caminin 3'te 2'si ibadete kapalı, 3'te 1'i ibadete açık bulunmaktadır. Misafirlerimiz Selimiye'yi ziyaret edebilirler. Caminin dışı henüz iskeleye alınmadı ama içini 3'te 2'lik kısmı şu anda iskele kurulmuş ve restorasyona başlanmış vaziyettedir. Kubbemiz kapatılmıştır. İhalenin resmi süresi 4 yıl olarak belirlendi ama restorasyonu uzar mı yoksa kısalır mı kısmını artık bilim kurulumuz ve şantiye heyeti biliyor. Caminin içi, dışı, minareleri, bahçesi, avlusu, abdest şadırvanları komple her biri alanında uzman ekipler tarafından elden geçecek. Selimiye camimiz en son 1980 yılında restorasyona alınıyor. Ondan sonra da bir daha böyle kapsamlı ve teferruatlı bir restorasyon görmüyor. Şu anda belki de yapıldı yapılalı en ciddi ve ayrıntılı restorasyon bu diyebiliriz. Bundan daha kapsamlısı olmadığı söyleniyor" dedi.