Selimiye Camisi'nde ramazanın son cuması kılındı

EDİRNE (AA) - Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi başta olmak üzere, Edirne'deki camilerde ramazan ayının son cuma namazı vatandaşların yoğun katılımıyla kılındı.

Selimiye Camisi'nde restorasyon çalışmalarının sürmesi nedeniyle cemaat ibadet için oluşturulan alanda ve bahçede namaz kıldı.

Selimiye Camisi İmamı Yusuf Serenli, hutbede salgının ardından özlemlerin bittiği bir bayram yaşanacağını söyledi.

İnsanlığın dersler alması gerektiğini belirten Serenli, "Kötülükten yüz çevirip hayatımızı iyilikle süslediğimiz müddetçe huzurlu yaşarız. Haramlardan uzaklaştıkça Rabbimizin rahmetine yaklaşırız. Günahlar ile aramıza mesafe koyduğumuz sürece Allah katında yüceliriz. Gönlümüzü sevgi, şefkat, merhamet, sadakat ve samimiyet gibi güzelliklerle donattığımızda istikametimizi buluruz." diye konuştu.

Serenli, hutbeyi bayram yolculuğuna çıkacaklara dikkatli olmaları yönünde uyarısıyla bitirdi.

Tekirdağ ve Kırklareli'nde de vatandaşlar ramazan ayının son cuma namazında camileri doldurdu.