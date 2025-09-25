Selimiye Camii Restorasyonu Aslına Uygun Olmalı

(ANKARA) - Vakıflar Meclisi Üyesi Levent Albayrak, Edirne Selimiye Camii restorasyonuna ilişkin "Eski tezyinat 17. yüzyılda yapılan restorasyonda işlenmişti. Barok ve Rumi üslubu karması olarak tasarlanmış ve Anadolu izlerini de taşıyor. Mevcut strüktür ile yeni arasındaki ciddi fark var ve eskisinin güzelliği her zevk sahibi tarafından fark edilebilir. Burası bir Mimar Sinan eseri ve kimse kendi tarzını, üslubunu buraya dayatamaz. Selimiye Camii restorasyonu aslına uygun yapılmalıdır" dedi.

Vakıflar Meclisi Üyesi Levent Albayrak, Edirne Selimiye Camii'nin kubbesi için planlanan restorasyon programına ilişkin açıklama yaptı. Albayrak, şunları kaydetti:

"Selimiye Camii restorasyonu aslına uygun yapılmalıdır"

"Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alıyor. Bir vakıf eseri olan Cami'de uzun zamandır restorasyon çalışmaları var ve büyük bir titizlikle devam ediyor. Ancak restorasyonu sürdüren üst kurulda kubbedeki tezyinatın, yani kalemişi ve hatların tamamen kazınıp yerine yeni bir kubbe tezyinatı yapılması kararı alınmış. Muhtemelen bu kararda yeni tezyinatı tasarlayan ve 2015 yılında geleneksel sanatlar alanında 'Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü alan hattat Hüseyin Kutlu'nun ağırlığı var. Eski tezyinat 17. Yüzyılda yapılan restorasyonda işlenmişti. Barok ve Rumi üslubu karması olarak tasarlanmış ve Anadolu izlerini de taşıyor. Mevcut strüktür ile yeni arasındaki ciddi fark var ve eskisinin güzelliği her zevk sahibi tarafından fark edilebilir. Anlaşılan Hüseyin Kutlu Hoca bu tarihi yapıda kendi üslubuna ait bir imza atmak istiyor. Burası bir Mimar Sinan eseri ve kimse kendi tarzını, üslubunu buraya dayatamaz. Selimiye Camii restorasyonu aslına uygun yapılmalıdır.

"Sinan'ın eserleri her kulun hatta her toplumun kendi tekeline alıp harcayacağı miras değil"

Selimiye Camii, mülkiyeti mazbut Sultan II. Selim Vakfı'na aittir. Yönetimi Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde olsa da restorasyonun her aşamasını Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın takip ettiğini biliyoruz. Peki bu çalışmaların her safhasını takip eden Kültür ve Turizm Bakanlığı böyle bir şeye nasıl göz yumdu? Hadi restorasyon işini yürüten üst kuruldan geçti, Bölge Çalışma Kurulu nasıl onay verdi? İlber Ortaylı Hoca'nın da dediği gibi "Mimar Sinan imparatorluk coğrafyasına, imparatorluğun sanatına kendi üslübunu ve merkezi Osmanlı havasını veren dahidir. Lütfen herkes 16. asır Türk mimarisine, büyük ustanın en büyük eserine sahip çıkmayı öğrensin. Sinan'ın eserleri her kulun hatta her toplumun kendi tekeline alıp harcayacağı miras değil."