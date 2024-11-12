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Selimiye Camii'nde Restorasyon Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Selimiye Camii'nde Restorasyon Çalışmaları Tüm Hızıyla Devam Ediyor
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Edirne'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Selimiye Camii'nde restorasyon çalışmaları hızla ilerliyor. Dış cephe onarımları tamamlandı, iç mekan kalem işçiliği sürüyor. Caminin en kısa sürede ibadete açılması hedefleniyor.

EDİRNE Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, Türk İslam mimarisinin zirve eserlerinden, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'nde çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, "Dış cephe onarımlarımızı tamamladık, ince işçilik dediğimiz cami içerisinde kalem işçiliği çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Çevre düzenleme çalışmalarına da başladık. En kısa sürede ibadete açmak için çok yoğun çalışma içerisindeyiz" dedi.

Edirne'de yıllık ziyaretçi sayısı 1 milyonu geçen, Mimar Sinan'ın 'ustalık eserim' dediği Selimiye Camii'nde, 25 Kasım 2021'de başlanan restorasyon çalışmaları sürüyor. Bir bölümü ziyarete ve ibadete açık tutulan tarihi yapıda kurşun yenileme ve taş onarımları tamamlandı, 4 minaresinden tamamında çalışmalar bitirilip, iskeleler söküldü. Camide kündekari giriş kapıları ile pencere kepenklerinin konservasyon ve restorasyon çalışmaları da tamamlandı. Caminin son durumuyla ilgili İl Genel Meclisi'nde katıldığı bütçe görüşmelerinde bilgi veren Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, en kısa sürede tamamıyla ibadete açmak için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi. Tarihi camide tamamlanan çalışmaları anlatan Saraç, "Herkesin merak ettiği Selimiye Camii'nde dış cephe onarımlarımızı tamamladık, ince işçilik dediğimiz cami içerisinde kalem işçiliği çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. Çevre düzenleme çalışmalarına da başladık. En kısa sürede ibadete açmak için çok yoğun çalışma içerisindeyiz" dedi.

'HERSEKZADE AHMED PAŞA CAMİİ RAMAZAN'DA İBADETE AÇILACAK'

Keşan'daki Hersekzade Ahmet Paşa Camii'nde de restorasyon çalışmalarında sona gelindiğini değinen Saraç, "Bu camimizi inşallah yılbaşı itibarıyla tamamlayacağız. En geç ramazanda, belki de ramazana da kalmadan ibadete açacağız. Bu camimizin şöyle bir özelliği var; bunun projeleri çok uzun yıllar önce hazırlanmıştı. Yalnız burada Keşan'ın meşhur kum taşı var. Cami bu yeşil taştan yapılmış. Minareyse sarı taştan yapılmış ama bu taşların ocakları kapalı. Restorasyondaki ana amacımız orijinal malzemeyi, yapım tekniklerini kullanmak. Türkiye'nin birçok yerinde buna benzer taşlar var ama bu taş değil. Onun için çok uzun yıllar bu taş ocaklarını araştırdık. Üniversitelerden sorduk, vatandaşlara sorduk. En son bu taş ocağını bulduk ve bu taşları ocaktan çıkarttık, caminin bahçesinde kurduğumuz atölyelerde kestik, minareyi zaten tamamen söküp yeniden yaptık. Camimizin de onarımı yaptık ve tamamlamak üzereyiz. Vatandaş bazen haklı olarak çok uzun sürdüğünü ve kapalı kaldığını söylüyor ama orijinaline sadık kalmak için biz de elimizden geleni yapıyoruz" diye konuştu.

'UZUNKÖPRÜ MURADİYE CAMİİ TAMAMLANMAK ÜZERE'

Uzunköprü Muradiye Camii'nde de restorasyonun tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Saraç, "İçerisinde biraz işlerimiz kaldı burada. Bu caminin duvarlarından ve hazire kasrından yüzlerce sayıda mezar taşı çıktı. Bu mezar taşlarını tek tek oturttuk, projelendirdik. Bahçesindeki kazıdan çok orijinal bir döşeme çıktı. Bunların da projelerini, kurul onaylarını aldık. Bahçesiyle, haziresiyle, dışarıdaki tuvaleti, şadırvanıyla her şeyiyle çok güzel bir cami yapmak için uğraşıyoruz" dedi.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Umut IŞIK / EDİRNE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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