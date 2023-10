Selim Temurci: "Aym, Gerekçeli Kararını Açıkladı. Hak İhlali Dedi Değil mi Neden Can Atalay Bugün Gelip Burada Yemin Edemedi?"

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, 12. Kalkınma Planı’nın görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda; “Sayın eski Adalet Bakanımız, şu anda Can Atalay Hatay’dan milletvekili seçildi, Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı ‘hak ihlali’ dedi, değil mi? Ben Can Atalay’ı tanımam, bilmem ama şu anda bir şeyi çok iyi biliyorum. Kendime yapılmasını istemediğim bir şey başkasına yapılamaz. Neden Can Atalay şu anda gelip burada bugün yemin edemedi? Arkadaşlar, Adalet ve Kalkınma Partisi’nde olan arkadaşlarımın vicdanına seslenerek bunu söylüyorum” dedi.

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, 12. Kalkınma Planı'nın görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda; "Sayın eski Adalet Bakanımız, şu anda Can Atalay Hatay'dan milletvekili seçildi, Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı 'hak ihlali' dedi, değil mi? Ben Can Atalay'ı tanımam, bilmem ama şu anda bir şeyi çok iyi biliyorum. Kendime yapılmasını istemediğim bir şey başkasına yapılamaz. Neden Can Atalay şu anda gelip burada bugün yemin edemedi? Arkadaşlar, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde olan arkadaşlarımın vicdanına seslenerek bunu söylüyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 12. Kalkınma Planı görüşmelerinde söz alan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, plandaki hedefleri eleştirdi. Temurci, şunları söyledi:

"On İkinci Kalkınma Planı'nda elbette çok güzel hedefler var, çok önemli vurgular var ve ben de önemli tespitler yapmaya çalışacağım, bazı eleştirilerim elbette olacak. Ümidimiz öncelikle odur ki önceki planlardan çok daha başarılı bir kalkınma dönemi olsun; inşallah, sadece yapılan değil, yazdıklarımızı yaptığımız ve gerçekleştirdiğimiz bir plan olsun çünkü milletimizin böyle bir vizyona, böyle bir geleceğe ihtiyacı var.

Biraz önce Cumhurbaşkanı Yardımcımız çok güzel ifade ettiler, 'kalkınma' sadece ekonomik büyüme değil; sağlıktan ekonomiye, demokrasiden hukuka, kentleşmeye, eğitime her noktayı kapsayan, aslında çok büyük bir kavramdan bahsediyoruz. Doğrudur, 5 ana başlık var, 983 alt başlık var ve bu planla birlikte yeni Kızılelma'mız 2053, sayın milletvekillerimiz yani 2023 hedeflerini otuz yıl sonraya taşımış olduk. Ben de diyorum ki geç olsun da güç olmasın. İnşallah, 2053'te, şu anda bize adeta bir cennet vadeden On İkinci Kalkınma Planımızın hedeflerini gerçekleştirmiş olalım, yanlışlarımızdan, yapamadıklarımızdan ders çıkaralım ve 2053 vizyonunu artık ıskalamayalım.

"VİRGÜLÜNÜ DEĞİŞTİRME İMKANI OLMADI"

Bir başka husus, biraz önce yine ifade edildi, 'Kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla hazırlandı'. Bu ülkenin bir milletvekili olarak doğrusu şunu çok arzu ederdim: Bu nasıl bir kapsayıcılıktır ki Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelen bu Kalkınma Planı'nın noktasında, virgülünde herhangi bir değişiklik yapma imkanımız olmadı milletvekilleri olarak. Dolayısıyla bu kapsayıcılık inşallah Genel Kurul istişarelerinde daha farklı tezahür eder ve özellikle bazı hususlarda değişime gidebiliriz.

Şimdi beş yıllık bir kalkınma planı konuşuyoruz ve şu anda medyada, toplumda bu kalkınma planı niçin bir heyecan yaratmamıştır? Bunu hepimizin bir düşünmesi lazım. Niçin yaratmadığının sebebi bir önceki kalkınma planlarındaki başarısızlık ve performans problemidir, çok nettir bu çünkü olağanüstü sapmalar var ve sonuçların, hedeflenen sonuçların yanından bile geçmeyen birçok plan yapılmış maalesef ülkede. Ben sadece 2023 hedeflerinden bahsetmiyorum yani 2023 hedeflerimiz, işte, 2 trilyon gayrisafi milli hasıla, 500 milyar ihracat, kişi başına gelir 25 bin dolar, yüzde 5 işsizlik; bunlardan bahsetmiyorum ve şunu da söyleyeyim: Elbette krizler, darbeler, pandemi, deprem ekonomik performansımızı etkilemiştir. Sorun şu ki, bizi etkileyen birçok şey bizim ligimizde olan diğer ülkeleri de etkilemiştir ama Türkiye negatif olarak bu ülkelerden niye ayrışmıştır, keşke bu Meclis'te bunu daha detaylı konuşabilsek.

Bakın, bir örneği paylaşmak istiyorum. Bugün gibi hatırlıyorum, 2011'de -seçimlere gitmeden önce- Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 hedeflerini anlattığı toplantıda bulunmuş biri olarak söylüyorum: O vaatlerde bulunmadan, 2010 yılında Türkiye ekonomisi neredeydi? Türkiye ekonomisi dünyada 17'nci büyük ekonomiydi. Peki, biz 17'nciyken -2 ülke örneği vereceğim, bir tanesi Endonezya- Endonezya 18'inci büyük ekonomiydi, Suudi Arabistan ise 2010 yılında 20'nci büyük ekonomiydi. Peki, 2023'e gelelim; 2023'te, şu anda Türkiye'miz 19'uncu büyük ekonomi. Peki, Endonezya kaçıncı büyük ekonomi? 16'ncı. Suudi Arabistan 18'inci büyük ekonomi. İşte, değerli milletvekilleri, bizim itirazımız, birileri bizim önümüze geçerken 'Biz her şeyi iyi yaptık' şeklinde bir değerlendirmeyi asla kabul etmiyoruz yani 'Bu yılın sonunda 1 trilyon 100 milyar doları inşallah bulacağız gayrisafi milli hasılada. Biz bu yıl 17'nci ekonomi olacağız'. Bu ne demek biliyor musunuz? '2010 yılına yani on üç sene önce kaybettiğimiz yeri tekrar geri alacağız'.

"20 BİN LİRAYA KİRALAMANIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Şimdi, burada, Türkiye'nin her tarafında yazın dağıldık, dolaştık. Bu ülkenin şu anda 2 temel sorunu var ki Türkiye'de her yerde konuşulan sorun; bunların biri, barınma; biri, sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşma. Büyükşehirler başta olmak üzere, artık 3+1 daireyi Türkiye'nin birçok büyükşehrinde 20 bin liraya kiralayabilmeniz mümkün değil, mümkün değil. Değerli arkadaşlar, 11 bin 400 lira asgari ücretin olduğu bir yerde, eğer böyle bir barınma problemi varsa bizim On İkinci Kalkınma Planı'mızın içerisinde biz bu soruna daha fazla cevap bulmak isterdik, maalesef yok, maalesef yok.

Bakın, bir rakam vereceğim size: Türkiye Cumhuriyeti devletinin 2024 yılında -2023 yılı 660 milyar TL'yi bulmuştu- faize ödeyeceği para 1 trilyon 254 milyar TL. Arkadaşlar, 50 milyar TL'lerden buraya geldik. Bunu 12'ye bölün, yaklaşık 105 milyar TL yapıyor. Bu devlet faize aylık 105 milyar TL -bütçede daha detaylı konuşuruz bunu- para ödeyecek

"KENDİME YAPILMASINI İSTEMEDİĞİM BİR ŞEYİ BAŞKANINA YAPILMAZ"

Sayın eski Adalet Bakanımız, şu anda Can Atalay Hatay'dan milletvekili seçildi, Anayasa Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı 'hak ihlali' dedi, değil mi? Ben Can Atalay'ı tanımam, bilmem ama şu anda bir şeyi çok iyi biliyorum. Kendime yapılmasını istemediğim bir şey başkasına yapılamaz. Neden Can Atalay şu anda gelip burada bugün yemin edemedi? Arkadaşlar, Adalet ve Kalkınma Partisi'nde olan arkadaşlarımın vicdanına seslenerek bunu söylüyorum."