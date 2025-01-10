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Selim İleri için Tören Düzenlendi

Selim İleri için Tören Düzenlendi
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Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden yazar ve eleştirmen Selim İleri için Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı, ailesi ve çok sayıda seveni katıldı.

UZUN süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve önceki gün hayatını kaybeden yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri (75) için Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Selim İleri'nin yeğeni Ferhat Nutku, İleri'nin yakınları, sevenleri ve vatandaşlar katıldı.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, kaldırıldığı hastanede önceki gün hayatını kaybetmişti. Selim İleri için Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi. Tören İleri için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı. Ardından yazarın fotoğraflarından oluşan kısa film gösterimi yapıldı. Törene yazarın ailesi, dostları, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

'VARLIĞINA ŞÜKRANLA DAİMA'

Törende bir konuşma yapan yeğeni Ferhat Nutku, "Dayım kendisiyle ilgili konularda beni tembihlemişti. Benden izin almadan asla birşey yapma demişti. Maalesef şimdi ondan izin almadan bir konuşma yapacağım.Affet beni " diyerek sözlerine başladı. Nutku, "Mutsuz çocukluk kırık aşk hikayeleri yarım kalmış yaşamlar, yaşanmışlıklar Selim İleri'nin hayatıdır. Sanatın sadece herşeyi değiştirebileceğine inandı. Şimdi senin bıraktığın yalnızlıkla kitaplarınla baş etmeye çalışacağız " dedi. Arkadaşı yazar Ayşe Sarısayın da törende bir konuşma yaptı. Sarısayın, "Çok üzgünüm çok üzgünüz hepimiz. Çok yönlü kültür sanat insanı. Sevgili dostum Selim İleri için birşeyle söylemek çok zor. Varlığına, ardında bıraktığı ve bize emanet ettiği kitaplara, dostluğuna bana öğrettiği ve yaşattığı tüm duygulara şükranla daima" ifadelerini kullandı.

CENAZE NAMAZI VANİKÖY CAMİİ'NDE

Selim İleri'nin cenazesi, AKM'de düzenlenen törenin ardından, öğle namazına müteakip Vaniköy Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Sahrayıcedit Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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