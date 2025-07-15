Selim Akça için Mevlit Töreni Düzenlendi

Selim Akça için Mevlit Töreni Düzenlendi
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Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü İkamet Çalışma Grup Başkanı Selim Akça'nın vefatının yıl dönümünde, düzenlenen mevlit programına Edirne Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutan Vekili ve birçok kişi katıldı.

Geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü İkamet Çalışma Grup Başkanı Selim Akça için mevlit okutuldu.

Akça'nın vefatının yıl dönümünde 2. Bayezid Camisi'nde düzenlenen mevlit programına Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Erdem Karaman, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, İl Göç İdaresi ve AFAD personeli ile Akça'nın yakınları ve sevenleri katıldı.

Geçen yıl 15 Temmuz'da yaşamını yitiren Selim Akça için Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
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