Selfie için kafese giren aileye saldıran aslan, çocuğun saçlı derisini kopardı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde işletmesi kişiye ait hayvanat bahçesinde aslanlarla selfie yapmak için kafese giren aileye, aslan saldırdı.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde işletmesi kişiye ait hayvanat bahçesinde aslanlarla selfie yapmak için kafese giren aileye, aslan saldırdı. Aslanın pençesiyle vurduğu 4 yaşındaki A.A.'nın parçalanan saçlı derisi, operasyonla yerine dikildi.

Manavgat ilçesinde, erkek çocukları A.A.'yı da yanlarına alan anne D.A. ve baba T.A., 13 Mayıs günü işletmesi kişiye ait hayvanat bahçesine gitti. Hayvanat bahçesinde vakit geçiren aile, bir süre kafes içinde yatan aslanı izledi. İddiaya göre o sırada kafes yakınında bulunan A.A.'nın amcası, bakıcısı olduğu aslanların saldırgan olmadığını, selfie yapabileceklerini söyledi. Bunun üzerine aile, aslanla selfie yapmak için kafese girdi. Ailenin kafese girmesiyle yattığı yerden hızla kalkan aslan, A.A.'ya saldırdı.

Aile hayvanat bahçesi işletmesinden şikayetçi olmazken, işletme yetkilileri ise konuya ilişkin açıklama yapmadı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. Manavgat'ın tek hayvanat bahçesi olan işletmenin, yıl içinde el değiştirdiği öğrenildi.