Selfie çekerken denize düşen kadını kurtarmak için denize atlayan rehber boğuldu

Beşiktaş'ta bir kadın selfie çekerken denize düştü. Kadını kurtarmak isteyen turist rehberi denize atladı ancak kendisi boğuldu. Rehberin cenazesi 3 ay sonra bulundu.

Olay, Bebek Sahili'nde 26 Eylül 2023 tarihinde meydana geldi. İran'dan 3 günlük gezi için annesiyle İstanbul'a gelen Sognd isimli kadın Türkiye'de 7 yıldır turist rehberliği yapan İranlı Jabar Sabokbar (31) ile iletişime geçti. Turist rehberi, anne ve kızını Bebek Sahiline götürdü ve genç kadın deniz kenarında cep telefonuyla fotoğraf çekmek istedi. Sognd selfi çekildiği esnada dengesini kaybedip denize düştü. Kızının denize düştüğünü gören annesi bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Bağırışları duyan Jabar Sabokbar denize atladı ve genç kadını boğulmaktan kurtardı. Kadın çevredekilerin de yardımıyla denizden çıkarılırken Sabokbar dalgaların arasında kayboldu.Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.3 ay Türkiye'de yoğun bakımda tedavi gören İranlı kadın ailesi tarafından ülkesine götürüldü. Denizde kaybolan turist rehberini arama çalışmalarından ise sonuç alınamadı.

CENAZESİNE 3 AY SONRA ULAŞILDI

İki gün önce Arnavutköy Sahilinde denizde ceset olduğu ihbarı üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Yapılan incelemelerde cenazenin 3 ay önce İran'lı kadını kurtarmak için denize atlayan turist rehberi Jabar Sabokbar'a ait olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından rehberin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Cenaze, ağabeyi Adil Sabokbar'a teslim edildi. Rehberin ağabeyi Adil Sabokbar, "Kardeşimin yanına İran'dan misafiri gelmiş. Misafir denize düşmüş, kardeşim de denize atlayıp kızı kurtarmış. 3 ay sonra balıkçılar bulmuş kardeşimi" diye konuştu. Sabokbar'ın cenazesi İran'ın Tebriz şehrinde toprağa verilecek. Rehberin boğulmaktan son anda kurtardığı kadının tedavsinin ise, İran'da sürdüğü öğrenildi.