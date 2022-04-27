Selendili Öğrenciler, 'Ateşin Kahramanları' ile buluştu

SELENDİ, MANİSA (Bültenler) - Proje kapsamında gerçekleştirilen söyleşide, itfaiyenin çalışmaları, faaliyet alanları ve yaptığı müdahaleler anlatılırken, Büyükşehir İtfaiyesinin katıldığı çalışmalarla ilgili sunum da gerçekleştirildi.

İtfaiyenin çalışma prensibi, müdahale alanları, önemi ve gönüllü itfaiyecilik faaliyetlerini anlatmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen 'Ateşin Kahramanları Gençlerle Buluşuyor' projesi, devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Selendi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ve Okul Müdürü Mehmet Bahar'ın da katıldığı etkinlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, müdahalede bulundukları afetlere ilgili görselleri öğrencilerle paylaştı. Her türlü afet durumunda hızla olay yerine giderek cansiperane mücadele ettiklerini belirten İnal, vatandaşların can ve mal güvenliği için önemli bir görev üstlendiklerini belirtti. Program sonunda İnal, Okul Müdürü Mehmet Bahar'a, projeye verdikleri destek nedeniyle teşekkür belgesi; öğrencilere de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün gönderdiği hediyelerinden takdim etti.

Bültenler / Güncel