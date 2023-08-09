Selendi İlçe Emniyet Amirliğinde görev değişimi yaşandı. Emniyet Amir Vekilliğini yürüten Komiser Mehmet Sıddık Kırkel'in Diyarbakır'a atanmasıyla boşalan Selendi İlçe Emniyet Amirliğine ataması yapılan Komiser Emre Gevanci, görevine başladı.

Selendi İlçe Emniyet Amiri olarak atanan Emre Gevanci, 1993 yılında Elazığ'da dünyaya geldi. İlk, orta ve liseyi Kırşehir ve Aydın'da tamamlayan Gevanci, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Enerji Sistemleri mühendisliği bölümünü tamladıktan sonra 2017 yılında Gölbaşı Polis Okulunda Polis Akademisini tamamladı. 2018 yılında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çalıştıktan sonra geçtiğimiz ay sonu Selendi İlçe Emniyet Amirliği görevine ataması yapılan Gevanci, Selendi'deki görevine başladı. Gevanci, "İlçemizde tüm kurumlarla iş birliği içerisinde vatandaşlarımıza hizmet etmenin gayreti içinde olacağız. Görevimiz, halkımızın huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamasını sağlamaktır" dedi. - MANİSA