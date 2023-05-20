Selendi'de Gençlik Yürüyüşü ve Kutlamalar

Manisa'nın Selendi ilçesinde 104'üncü yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramının akşamında yapılan gençlik yürüyüşünde yakılan meşaleler geceyi aydınlattı.

Selendi'de sabah saatlerinde saygı duruşunda bulunulması ve Atatürk Anıtına çelenklerin sunulması ile başlayan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları akşam Demokrasi Meydanında devam etti. Hükümet Konağı önünde atlı cirit takım atları ve Anadolu Lisesi bandosu eşliğinde gençlik yürüyüşü ile başlayan akşam programında meşaleler yandı. Yapılan yürüyüş Demokrasi Meydanında tamamlandı. Demokrasi Meydanında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Selendi İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sait Bozer yaptığı konuşmada, "Gençler siz Türk'e İstiklal aşkını veren, Kara Fatmaları, Nene Hatunları, Yalnız Efelerin, siz ya istiklal ya ölüm diyen Antepli Şahinlerin, Sütçü İmamların, Hasan Tahsinlerin, Seyit onbaşıların, siz tarihi tarih yapan Barbarosların, Ulubatlı Hasanların, Yavuzların, Atatürklerin soyundansınız. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde büyük özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, en başta gelen görev ve sorumluluğunuzda olmalıdır. Unutmayın ki vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Lisesi öğrencilerinin oratoryo gösterisi, şiirlerin okunması, türkülerin söylenmesinin ardından halk oyunları gösterileri yapıldı. Yapılan yarışmalarda dereceye girenlere Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Sait Bozer'in dereceye girenlere ödüllerin verilmesinin ardından program sona erdi. - MANİSA