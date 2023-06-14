Samsun'un Atakum ilçesinde sel sonrası 2 ayrı apartmanın istinat duvarında meydana gelen yıkımda toplam 10 araç ve 1 tekne zarar gördü. İstinat duvarının yıkılma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Gece saatlerinde etkili olan sağanak Samsun'un merkez ilçeleri İlkadım, Atakum ve Canik'te sele neden oldu.

Sele dayanamayan istinat duvarı araçların üzerine böyle yıkıldı

İstinat duvarları sele dayamadı: 10 araç ve 1 tekne zarar gördü

Cesur kadın arabasını istinat duvarı almaktan kurtardı

SAMSUN - Samsun'un Atakum ilçesinde sel sonrası 2 ayrı apartmanın istinat duvarında meydana gelen yıkımda toplam 10 araç ve 1 tekne zarar gördü. İstinat duvarının yıkılma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Gece saatlerinde etkili olan sağanak Samsun'un merkez ilçeleri İlkadım, Atakum ve Canik'te sele neden oldu. Birçok cadde, sokak ve yol suyla kaplanırken, bodrum katlarını ve iş yerlerini de su bastı. Metrekareye 53,2 kilo yağış düşen Atakum'da Küçükkolpınar Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın istinat duvarı çökerken, duvarın üstünde bulunan 7 araç ve 1 teknede maddi zarar meydana geldi. Mimarsinan Mahallesi'ndeki bir apartmanın yıkılan istinat duvarının altında kalan 3 otomobil de kullanılamaz hale geldi.

İstinat duvarının yıkılma anı kamera, cesur kadın arabasını son anda kurtardı

Mimarsinan Mahallesi'nde yıkılan istinat duvarının görüntüsü güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sel sularına dayanamayan duvarın 3 otomobilin üstüne yıkıldığı, 1 otomobile de yıkılmak üzere olduğu görüldü. Cesur kadın, yıkılmaya devam eden duvara aldırmadan otomobiline atlayarak, göçük altında kalmaktan son arda kurtardı.

Arabası duvarın altında kalan otomobil sahibi Satılmış Kabataş, "Arabanın üstüne istinat duvarı yıkılmış. Gece fark edemedik, sabah komşular söyledi. Arabaları kurtarmayı bırakın yanına bile yaklaşamadık. Buralar sabahleyin su dolmuştu. Ne olduysa sabah ezanından sonra oldu. Biz durumu fark ettiğimizde arabalar zaten duvarın altında kalmıştı" dedi.

10 araç ve 1 tekne yıkılan istinat duvarı yüzünden zarar gördü

Küçükkolpınar Mahallesi'ndeki istinat duvarı çökmesinin görgü tanıklarından Orhan Oğuzhan ise "Sabah kalktığımızda duvarı bu halde bulduk. Arabalarımız çukura gitmiş, ağaçlar yıkılmış ve istinat duvarı çökmüştü. 7 otomobil bir de teknemiz vardı. Onlarda hasar meydana geldi. Çökmede 2 arabada hasar vardı ama çekiciyle çekilirken de bazı zararlar meydana geldi. Daha önce de yoğun yağmur olmuştu ama ilk defa böyle bir şey oldu. Yetkililer kontrollerini yaptı ama sonuç ne olur bilemiyoruz" diye konuştu.