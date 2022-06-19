'Sele araçta kapılırsanız, terk etmeyin'

TRABZON İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ömer Kıratlı, küresel iklim değişikliğinin etkileriyle yağış rejiminin değiştiği Doğu Karadeniz Bölgesi'nde artan sel ve taşkın riskine ilişkin uyarılarda bulundu. Kıratlı, "Eğer sele, su baskınına araç içerisinde kapıldıysanız tavsiyemiz, aracı terk etmemek. Ani yağmurlarda dikkatli olmak gerekir. Araçlarımızla özellikle trafiğe çıkmamakta yarar var" dedi.

Son yıllarda küresel iklim değişikliğinin etkileriyle görülen ani lokal ve şiddetli yağışların, can ve mal kayıplarıyla sonuçlanan sel ve heyelanlara yol açtığı Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son 50 yıllık yağış miktarı 1270 milimetre olarak kayıtlara geçti. Yoğun yağış nedeniyle toprak, çok hızlı su doygunluğuna ulaşırken, küresel iklim değişikliğinin de etkileriyle yağış rejiminin bölgenin eğimli ve engebeli arazi yapısında sel ve heyelan riski de arttı.

Ani su baskınlarında araçtan çıkmamak gerektiğini kaydeden Kıratlı, "Eğer sel su baskınında araç içerisinde kapıldıysanız bizim tavsiyemiz, aracı terk etmemek yönünde. Çünkü araçtan indiğinizde 20 santim hızlı akan su bir kişiyi alır götürür, teker seviyesinin yarı seviyesine kadar gelen su seviyesi de aracı alır götürür. Dolayısıyla bu konularda dikkatli olmak gerekir ve bu alanlardan uzak durmak gerekir. Yani zaman zaman televizyonda izliyoruz, su seviyesi belli bir noktada olmasına rağmen vatandaşlarımız yine de gitmek istedikleri yere o su içerisinden geçerek gitmeye çalışıyorlar. Tabanını görmedikleri suya girilmemesi gerekiyor" dedi.