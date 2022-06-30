Selden zarar gören Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı ziyarete kapatıldı - Haberler

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Selden zarar gören Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı ziyarete kapatıldı

AA - Uğur Subaşı - Güncel
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Selden zarar gören Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı ziyarete kapatıldı

Düzce'de sağanak nedeniyle oluşan selde zarar gören Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı, onarım faaliyetleri tamamlana kadar ziyarete kapatıldı.

Düzce'de sağanak nedeniyle oluşan selde zarar gören Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı, onarım faaliyetleri tamamlana kadar ziyarete kapatıldı.

Kentte etkili olan sağanak ve buna bağlı yaşanan selde Beyköy beldesinde bulunan Samandere Şelalesi Tabiat Anıtı alanındaki yürüyüş yolları, seyir terasları ve köprüler hasar gördü.

Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, alanda gerekli onarım faaliyetleri yapılıncaya kadar güvenlik amaçlı şelale alanının ziyarete kapatıldığı belirtildi.

AA / Uğur Subaşı - Güncel

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