Selde zarar gören Kozcağız Köprüsü yıkılıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Selde zarar gören Kozcağız Köprüsü yıkılıyor

İhlas Haber Ajansı - Bülent Bostancı - Güncel
 - Güncelleme:

Selde zarar gören Kozcağız Köprüsü yıkılıyorBARTIN 27 Haziran tarihindeki sel afetinde zarar gören ve ulaşıma kapanan Kozcağız Köprüsü'nün yıkım çalışmaları başladı.

Selde zarar gören Kozcağız Köprüsü yıkılıyor

BARTIN 27 Haziran tarihindeki sel afetinde zarar gören ve ulaşıma kapanan Kozcağız Köprüsü'nün yıkım çalışmaları başladı. 15 gün sürecek yıkım çalışmalarının ardından yeni köprü yapımı için çalışmalar başlayacak.

Bartın'da 27 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen sel afetinden en çok etkilenen bölgelerden biri Kozcağız beldesi oldu. Taşkınlardan dolayı birçok işyeri ve evlerin giriş katlarını su basan belde de temizlik çalışmaları hızlı bir şekilde tamamlandı.

Kozcağız çayının üzerine kurulu olan ve sel afetinde zarar görmesinden dolayı tedbir amaçlı ulaşıma kapatılan Kozcağız Köprüsü'nün de kontrollü şekilde yıkımı için çalışmalara başlandı.

İş makineleri ile sürdürülen yıkım çalışmaları havadan drone ile görüntülendi.

1963 yılında yapımı tamamlanarak hizmete alınan 100 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki köprünün yıkımı 15 gün içinde tamamlanacak. Yıkım çalışmalarının sonrasında bölgede yeni köprü inşası için çalışmalar başlatılacak.

İhlas Haber Ajansı / Bülent Bostancı - Güncel

Kozcağız Bartın Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title