Selde sürüklenen kişi o anları anlattı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dün etkili olan sağanakta çocukları ve torunlarının içinde bulunduğu araçla selde sürüklenen Ömer Eyli, "Görüntüleri izleyince o anları tekrar yaşadım. 'Dünyaya tekrardan geldim' dedim." ifadesini kullandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dün etkili olan sağanakta çocukları ve torunlarının içinde bulunduğu araçla selde sürüklenen Ömer Eyli, "Görüntüleri izleyince o anları tekrar yaşadım. 'Dünyaya tekrardan geldim' dedim." ifadesini kullandı.

Osmangazi ilçesindeki kırsal Karabalçık Mahallesi'nde yaklaşık 20 dakika süren şiddetli sağanak sel ve taşkına sebep oldu, bazı evleri ve tarım arazilerini su bastı.

Çocukları ve torunlarının da içinde bulunduğu kamyonetle erik hasadından dönerken selde sürüklenen ve araçtan kurtulmaya çalışırken o anları cep telefonuyla kaydedilen Ömer Eyli (65) yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Kamyonette kendisiyle beraber 4 kişinin bulunduğunu belirten Eyli, evine doğru ilerlerken birden sele kapıldıklarını söyledi.

Eyli, sel sularının aracı yaklaşık 100 metre sürüklediğini dile getirerek, "Sel arabayı yukarıdan buraya kadar sürükledi. Burada komşunun kamyonetini de sürüklemiş. Kamyonet duvara çarpmış, kalmış ve benim kamyonet ona takıldı, kaldı. Kalmasaydı zaten biz yaşamayacaktık, aldı götürüyordu. Komşuların yardımıyla kamyonetin içinden atladık. Öyle Allah korudu bizi, kurtulduk." diye konuştu.

O anlarda bolca dua ettiğini belirten Eyli, "Sel anında çekilen görüntüyü izledim. Görüntüleri izleyince o anları tekrar yaşadım. 'Dünyaya tekrardan geldim' dedim. Tarlalarımızda yüzde 100 hasar var, hiçbir şey kalmamış. Sağanağın dışında buraya dolu da yağdı." dedi.

"Biz gitti sandık, anlayamadık"

Ömer Eyli'nin seldeki mücadelesini cep telefonuyla kaydeden mahalle sakinlerinden Hasan Özkan da her şeyin bir anda gerçekleştiğini söyledi.

Özkan, bölgenin kısa sürede çok şiddetli yağış aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Hiç anlayamadığımız bir şekilde yukarıdan müthiş bir şekilde sel gelmeye başladı. O ara Ömer amcamız araçtan çıktı. Yani yaklaşık bir-iki, üç dakika geçti. Biz gitti sandık, anlayamadık. Bir anda araç geldi. Allah'tan bizim burada kendi aracımız vardı, ona takıldı. Ona takılmasıyla işte, hafif çapraz kalarak kapının da açılma imkanı oldu. Kapı açılınca işte Allah'ın yardımıyla içinden çıktılar. Biz oradan bu tarafa geçemediğimiz için sadece seslenerek yardımcı olmaya çalıştık."

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Osmangazi Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle selin getirdiği birikintileri sokaklardan temizlenmeye çalışıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin de tarım arazilerindeki hasara ilişkin çalışma başlattığı öğrenildi.