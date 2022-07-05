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Selde spor tesisleri zarar gördü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Selde spor tesisleri zarar gördü

Bartın'da yaşanan sel afetinde spor tesisleri de zarar gördü.

Bartın'da yaşanan sel afetinde spor tesisleri de zarar gördü. Kozcağız'da selle birlikte sentetik futbol sahasının sular içinde kalan zemini suların çekilmesiyle birlikte balçık içinde kaldı. Kuruyan balçık saha zemininde büyük hasar oluşturdu.

Bartın'da yaşanan sel afetinden en çok etkilenen noktalardan biri Kozcağız beldesi oldu. Kozcağız'daki sentetik futbol sahası da dere yatağının taşması sonucu sular altında kaldı. Suların çekilmesiyle beraber sentetik sahanın yüzeyi balçıkla kaplandı.

Kuruyan balçığın önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalarla temizleneceği ve bu çalışmanın ardından sahanın kullanılabilir olup olmadığının raporlanacağı ve rapor sonucuna göre sentetik sahanın yenilenmesi için çalışmalara başlanacağı öğrenildi.

Sahanın tamamını kaplayan balçık havadan dron ile görüntülendi.

(Bülent Bostancı - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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