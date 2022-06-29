Selde kaybolan iş makinesi operatörünü 105 kişilik ekip arıyor DÜZCE'de sel sularına kapılıp kaybolan iş makinesi operatörü Okan Bayrak'ı (34) arama çalışmaları sürüyor. DÜZCE'de sel sularına kapılıp kaybolan iş makinesi operatörü Okan Bayrak'ı (34) arama çalışmaları sürüyor. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Bayrak'ı arama çalışmalarının 105 kişilik ekiple devam ettiğini söyledi. Düzce Üçköprü köyü köprüsünün ayakları selde su taşkınıyla tıkandı. İl Özel İdaresi'nde çalışan Okan Bayrak, dün saat 04.00 sıralarında köprünün ayaklarında çalışma yaparken, iş makinesi devrilip sulara kapıldı. Dalgıçların çalışmasıyla dün akşam saatlerinde iş makinesine halat bağlandı. İş makineleriyle sudaki iş makinesi çıkarıldı ancak Okan Bayrak bulunamadı. Bugün arama çalışmalarına devam edildi. Suların çekilmesiyle oluşan balçık nedeniyle arama-kurtarma ekiplerinin zorlandığı belirtildi. 'MAALESEF EVLADIMIZA ULAŞAMADIK' İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, aramaların 105 kişilik ekiple devam ettiğini belirterek, "Okan evladımız, iş makinesi operatörü kardeşimiz, bu köprüden aşağı düştü ve onunla ilgili arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Dün kepçeye ulaşıldı, kepçe çıkarıldı. Bugün de bir kısım kalan parçalar çıkarıldı ama maalesef evladımıza ulaşamadık. 105 kişilik bir ekiple arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 20 kilometrelik Melen Çayı'na kadar olan alanı taramaya başladık. Evladımızı bulana kadar bu mücadelemiz devam edecek" dedi. Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel mehmet ersoy Düzce Güncel Haberler

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