Selçuklu ve Karatay'da etkinlikler

SELÇUKLU, KONYA (AA) - Selçuklu Belediyesinin Kütüphaneler Haftası dolayısıyla hazırladığı Selçuklular'ı konu alan bültende öğrencilerin hazırladığı yazı, şiir ve resimler yer alıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Kütüphaneler Haftası dolasıyla kitap okuma yarışmasının yanı sıra Kütüphaneler Haftasına özel bülten hazırlandığı belirtildi.

Konya'nın Selçuklu tarihindeki öneminin öğrenciler tarafından yazı, şiir ve resimlerle anlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bültende ayrıca Selçuklu Belediyesinin kütüphanecilik faaliyetleri de yer alıyor. Öğrenciler ve vatandaşlar bültenlere Selçuklu Belediyesi Kütüphanesinden alabiliyorlar. 88 okul ve 10 halk kütüphanesi olmak üzere toplamda 98 kütüphaneyle hizmet veren Selçuklu Belediyesi Kütüphaneleri 604 bin 447 kitapla da öğrencilerin eğitim ve kültürel hayatına katkıda bulunuyor."

Karatay

Karatay Kent Konseyi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliğiyle organize edilen "Aile-Eğitimci Buluşmaları" sona erdi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okulöncesi Eğitim Bölümü Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Belma Tuğrul, Karatay Belediyesi Aziziye Kültür Merkezi'ndeki programda, "Çocuğu Oyunlarla Güçlendiren Ebeveyn" konusunda bilgi verdi.

Projenin final programına Karatay Belediyesi Karatay Kent Konseyi Başkanı Abdurrahim Arslan, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Fazilet Koçyiğit, AK Parti Karatay İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Işık, Karatay Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyeleri Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'nın eşi Şerife Kılca ile projeye katılan vatandaşlar katıldı.

"Çocuğu Oyunlarla Güçlendiren Ebeveyn" ana başlığındaki bilgi ve birikimlerini katılımcılarla paylaşan Prof. Dr. Belma Tuğrul, çocuğun oyun oynayarak öğrendiğini dolayısıyla oyunlarının önemli olduğunu söyledi.