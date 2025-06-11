Selçuklu İlkokulu'nda Geleneksel Bahar Şenliği Coşkusu

Selçuklu İlkokulu'nda Geleneksel Bahar Şenliği Coşkusu
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Afyonkarahisar'da Selçuklu İlkokulu'nda gerçekleştirilen geleneksel bahar şenliği, öğrencilerin yıl boyunca hazırladıkları halk oyunları gösterileri ve çeşitli yarışmalarla dolu bir gün sundu. Okul müdürü Eralp Ekrem Geçe, bu etkinliğin öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sağladığını belirtti.

Afyonkarahisar'da Selçuklu İlkokulu'nda geleneksel bahar şenliği gerçekleştirildi.

Okul bahçesindeki şenlikte, ilkokul 3. sınıf öğrencileri yıl boyunca hazırladıkları halk oyunları gösterilerini sundu.

Sportif ve farklı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Şenlikte, stantlar kuruldu, öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

Selçuklu İlkokulu Müdürü Eralp Ekrem Geçe, şenliğin öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sağladığını belirterek, "Her yıl artan bir coşkuyla kutladığımız geleneksel bahar şenliğimizi önümüzdeki yıllarda daha zengin içeriklerle sürdürmeyi hedefliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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