Selçuklu İlkokulu'nda Geleneksel Bahar Şenliği Coşkusu

Afyonkarahisar'da Selçuklu İlkokulu'nda geleneksel bahar şenliği gerçekleştirildi.

Okul bahçesindeki şenlikte, ilkokul 3. sınıf öğrencileri yıl boyunca hazırladıkları halk oyunları gösterilerini sundu.

Sportif ve farklı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Şenlikte, stantlar kuruldu, öğrenciler keyifli vakit geçirdi.

Selçuklu İlkokulu Müdürü Eralp Ekrem Geçe, şenliğin öğrencilerin sosyalleşmesine katkı sağladığını belirterek, "Her yıl artan bir coşkuyla kutladığımız geleneksel bahar şenliğimizi önümüzdeki yıllarda daha zengin içeriklerle sürdürmeyi hedefliyoruz." dedi.