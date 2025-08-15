Selçuklu'da Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi Tanıtıldı

Konya'da Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi ile Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi projelerinin tanıtımı için saha gezisi düzenlendi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'nde, Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'ni yüzde 80 oranında tamamlandığını söyledi.

Merkez'den bir günde toplam 3 bin 360 sporcunun faydalanacağını belirten Pekyatırmacı, şunları kaydetti:

"Tesisimizde aynı anda 18 branşta çocuklarımız spor yapacak. Şu anda 35 tesis ve 55 salonda spor okulları faaliyetlerini yürütüyoruz. Yaz döneminde Selçuklu spor okullarında 14 binin üzerinde öğrencimiz var. Tesiste gençlerimizin spora olan ilgisini artırmayı, spor yapmasını ve uygulayacağımız ölçme ve değerlendirme programıyla da yeni yetenekleri keşfederek onları geleceğin başarılı sporcuları olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz."

Pekyatırmacı, Selçuklu Belediyesi Güzel Sanatlar Lisesi'ni gelişmiş teknolojik altyapıyla inşa ettiklerini ifade etti.