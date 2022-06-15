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Selçuklu'da öğretmenlere sıfır atık eğitimi verildi

AA - Savaş Güler - Güncel
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Selçuklu'da öğretmenlere sıfır atık eğitimi verildi

Selçuklu Belediyesi tarafından, sıfır atık bilincini genişletmek amacıyla öğretmenlere eğitim verildi.

Selçuklu Belediyesi tarafından, sıfır atık bilincini genişletmek amacıyla öğretmenlere eğitim verildi.

Belediyenin Sıfır Atık Müdürü Betül Akça, Belediye Sosyal Tesisleri'nde 400 öğretmenin katıldığı eğitimde, sıfır atık bilincini oluşturmak adına faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Sıfır atık projesinin, gelecek nesillere temiz, yaşanabilir ve güzel bir dünya bırakmak için oluşturulduğunu ifade eden Akça, "Projenin ilk hedefi israfı önlemek. Son dönemde sosyal medya ve reklam faaliyetleri ile tüketim son derece arttı. İnsanlar ihtiyacı olmadığı halde birçok ürüne para veriyor. Hem kendi ekonomisine hem de aldığı ürünlerin sonrası için çevreye de dolaylı olarak zarar vermekte." dedi.

Akça, sıfır atıkta israfın önlenmesinin ardından, doğal kaynakların verimli kullanılması ve atık miktarının azaltılması gerektiğini anlattı.

Proje kapsamında, öğretmenler vesilesiyle öğrenci ve velilerde sıfır atık bilincinin artırılması hedefleniyor.

AA / Savaş Güler - Güncel

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