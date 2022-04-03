Selçuklu Belediyesi otizm farkındalığı için çalışmaya devam ediyor

Selçuklu Belediyesi 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla otizmli çocukların yaptığı ebru çalışmalarının sergi açılışını yaptı ve SOBE Vakfı'nda otizmli çocuklar ve ailelerine iftar daveti düzenledi.

Otizm konusunda farkındalık çalışmalarını sürdüren Selçuklu Belediyesi, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü kapsamında iki etkinlik düzenledi.

Bu etkinliklerden ilkinde SOBE'de eğitim alan çocukların yaptığı ebru sergisinin açılışı Kent Plaza fuaye alanında gerçekleşti.

Diğer etkinlikte ise SOBE Vakfı'ndaki otizmli çocuklar ve aileleri Selçuklu Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen iftarda bir araya geldi.

İftar davetine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, 25. ve 26. dönem Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan, SOBE Vakıf Başkanı Mustafa Ak, Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, KOP Bölge İdare Başkanı Mahmut Sami Şahin, Selçuklu İlçe Müftüsü Bekir Derin, AK Parti Konya İl Başkan Vekili Adnan Bahçeci, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, SOBE Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri ve davetliler katıldı.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "SOBE belki Türkiye'de değil dünyadaki en önemli otizmli bireyler eğitim merkezlerinden bir tanesi. Burada 4 yıldır eğitim faaliyetlerini çok yoğun bir şekilde yürütüyoruz." dedi.???????