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Selçuklu Belediyesi'nin Önündeki 'L' Harfi Çalındı

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KONYA'da, Selçuklu Belediyesi'nin önündeki 'SELÇUKLU' yazısındaki 'L' harfi çalındı. Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın Bizim L'yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar paylaşımı, sosyal medyada dikkat çekti. Selçuklu Belediyesi binasının önündeki 'SELÇUKLU' yazısı, önceki gün kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yerinden sökülüp götürüldü. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, sosyal medya hesabında, mizahi bir dille, Bizim L'yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar diye yazdı. Paylaşım, sosyal medyada dikkat çekti. L harfi ise henüz yerine takılmadı.

KONYA'da, Selçuklu Belediyesi'nin önündeki 'SELÇUKLU' yazısındaki 'L' harfi çalındı. Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın Bizim L'yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar paylaşımı, sosyal medyada dikkat çekti.

Selçuklu Belediyesi binasının önündeki 'SELÇUKLU' yazısı, önceki gün kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yerinden sökülüp götürüldü. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, sosyal medya hesabında, mizahi bir dille, Bizim L'yi kim aldıysa getirsin arkadaşlar diye yazdı. Paylaşım, sosyal medyada dikkat çekti. L harfi ise henüz yerine takılmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ahmet Pekyatırmacı Selçuklu Güncel Haberler

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