Selçuklu Belediyesi Altyapı Çalışmalarına Devam Ediyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, yıllık faaliyet planı doğrultusunda 244 bin 503 metrekare parke ve 74 bin 750 metre bordür çalışması gerçekleştirdi. Belediye, modern fiziki belediyecilik çalışmalarıyla ilçeye değer katmaya devam ediyor.

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, yıllık faaliyet planı doğrultusunda şu ana kadar 244 bin 503 metrekare parke, 74 bin 750 metre bordür çalışması gerçekleştirdi.

Selçuklu Belediyesi, ihtiyaç planı doğrultusunda modern fiziki belediyecilik çalışmaları ile ilçeye değer katmaya devam ediyor. Sezon boyunca yoğun bir çalışma temposu içinde çalışan bordür parke ekipleri ilçe merkezinde ve dış mahallelerde sürdürdükleri altyapı çalışmaları ile ilçenin çehresi her geçen gün değiştiriyor. Yıl boyunca merkez ve dış mahalleler olmak üzere muhtelif cadde ve sokaklarda 10 ayrı ekip ve 72 personelle yapılan altyapı çalışmalarıyla şu ana kadar 244 bin 503 metrekare parke, 74 bin 750 metre bordür çalışması gerçekleştirildi. Öte yandan dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalarla Selçuklu'da yıl boyunca görme engelliler için 2 bin 932 metre hissedilebilir yüzey parke çalışması da yapıldı. Selçuklu Belediyesi tüm altyapı çalışmalarında yüksek kaliteye önem veriyor.

"Selçuklumuzu gelecek nesiller için daha konforlu ve modern bir şekilde büyütmeye devam edeceğiz"

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, sezon boyunca sürdürdükleri altyapı ve asfalt çalışmalarıyla ilçenin çehresini değiştirip yaşam kalitesini artırdıklarını söyledi. Başkan Pekyatırmacı, tüm hizmetlerin toplumun ihtiyaçlarına göre planlanarak çok yönlü bir şekilde devam edeceğini belirterek, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da altyapı konusunda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Her mahallede farklı projeler üzerinde çalışıyoruz. Hemşerilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen modern fiziki belediyecilik çalışmalarıyla bölgeye değer katmaya devam etmekteyiz. 2023 yılı boyunca merkez ve dış mahallerimizde yoğun bir çalışma dönemini geride bıraktık. Bu kapsamda parke, bordür, yol genişletme, asfalt serimi, asfalt yama, kumlama gibi çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Yaptığımız tüm işlerde kullanılan malzemelerinin yüksek kalitede olmasına büyük önem veriyoruz. Gerek altyapı gerekse asfalt çalışmalarımızla Selçuklumuzu gelecek nesiller için daha konforlu ve modern bir şekilde büyütmeye devam edeceğiz. Çalışmalarda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, yapılan işlerin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - KONYA