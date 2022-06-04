Selçukgazi'de el sanatları kursiyerlerinin eserleri sergileniyor - Haberler

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Selçukgazi'de el sanatları kursiyerlerinin eserleri sergileniyor

AA - Fadime Sayar - Güncel
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Selçukgazi'de el sanatları kursiyerlerinin eserleri sergileniyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı kırsal Selçukgazi Mahallesi'nde el sanatları kursuna katılan kursiyerlerin ürettiği iğne oyalarından oluşan sergi açıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı kırsal Selçukgazi Mahallesi'nde el sanatları kursuna katılan kursiyerlerin ürettiği iğne oyalarından oluşan sergi açıldı.

Osmangazi Halk Eğitimi Merkezinin açtığı kursa devam eden 24 kadın kursiyerin iğne oyası, makrome, tığ örgü işlemesi, kadın giysi süslemeleri, salon takımı süslemeleri ve mutfak süslemelerini içeren 500'e yakın el sanatı ürünü sergileniyor.

Serginin açılışında konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Köse, Selçukgazi Mahallesi kadınlarının çalışmaları sonucu açılan sergiden dolayı mutluluk duyduğunu belirtti.

Köse, serginin kursiyerlere ve mahalleye hayırlı olmasını dileyerek, "Önümüzdeki süreçte Selçukgazili kadın vatandaşlarımızın tamamının kursiyerimiz olması için daha fazla kurs açacağımızı belirtmek isterim." ifadesini kullandı.

Kursiyerlerin kurs faaliyetlerinde elde ettikleri el sanatları ürünlerinin satışını da yaptıkları sergi 17 Haziran'a kadar devam edecek.

AA / Fadime Sayar - Güncel

Osmangazi Bursa Güncel Haberler

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