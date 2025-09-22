Haberler

Selçuk Üniversitesi, TEKNOFEST 2025'i 4 Ödülle Tamamladı

Selçuk Üniversitesi, TEKNOFEST 2025'te 3 üçüncülük ve bir mansiyon ödülü kazanarak önemli bir başarı elde etti. İstanbul'da düzenlenen festivalde, üniversite öğrencileri eğitim teknolojileri, mimari ve görsel tasarım ile drone şampiyonasında ödüller aldı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) 2025'i 4 ödülle tamamladı.

Üniversite'den yapılan yazılı açıklamaya göre, SÜ, Türkiye Teknoloji Takımı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen TEKNOFEST 2025'te 3 üçüncülük ve bir mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

Selçuk Üniversitesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve İstanbul'daki 52 yarışmadan 32'sinde takımlarıyla yer aldıkları belirtilen açıklamada, "20 kategoride finale, 3 kategoride ise yarı finale yükseldik. Öğrencilerimiz, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'da Eğitim Teknolojileri, Mimari ve Görsel Tasarım ile Drone Şampiyonası'nda Türkiye üçüncülüğü ve mansiyon ödülü kazanarak Selçuk Üniversitesini başarıyla temsil etti." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Aleyna Kartal - Güncel
