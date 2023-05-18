Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aksoy, üniversitedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, Kovid-19 salgını ve deprem sonrası üniversitede yürütülen çalışmaları hakkında bilgi paylaştı.

Aksoy, üniversitenin sosyal tesislerinde düzenlediği toplantıda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra uygulanmaya başlanan uzaktan eğitim modelinin tıp, sağlık bilimleri ve diş hekimliği fakülteleri dışında devam ettiğini belirtti.

Uzaktan eğitim altyapılarının hazır olduğuna değinen Aksoy, yakın zamanlarda final sınavlarıyla ilgili karar alacaklarını söyledi.

Aksoy, üniversite olarak TEKNOFEST'te önemli başarılar elde ettiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Uluslararası düzeyde yarışmalara katılan arkadaşlarımıza da destek vermeye çalışıyoruz. Bilimsel araştırma projeleri kapsamında geçen sene 30 milyon liralık bir kaynak ayırmıştık, bu sene 50 milyon liranın üzerine çıkacağız. TEKNOFEST'ten gelen dereceler de tesadüf değil. Üniversitemiz 142 takımla Türkiye'de en fazla takımla yarışmaya katılan üniversite oldu. 36 takımımız finale kaldı. 15 takımımız derece aldı."

Öğrencilere her alanda destek verdiklerini anlatan Aksoy, öğrencilerin hayallerine yatırım yapmalarını desteklediklerini dile getirdi.

Aksoy, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.