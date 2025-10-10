Selçuk Üniversitesi ile TÜYEK Arasında Yazma Eserler Protokolü İmzalandı

Selçuk Üniversitesi (SÜ), bünyesindeki el yazması ve nadir matbu eserlerin korunması, restorasyonu, dijitalleştirilmesi, kataloglarının hazırlanması ve erişime açılmasıyla ilgili Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) ile protokol yaptı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre protokol, TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz ile Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yılmaz, kültür ve medeniyet tarihi açısından yazma eserlerin geleceğe aktarılmasının son derece önemli olduğunu belirterek, "TÜYEK ile bu işbirliği, Selçuk Üniversitesinin bilimsel birikimini, kültürel mirasın korunmasıyla birleştiren önemli bir adımdır. Türk kültür ve medeniyet tarihine ait yazma ve nadir eserlerin korunarak dijital ortama aktarılması, bu eserlerin gelecek kuşaklara güvenle taşınmasını sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda araştırmacıların erişimini kolaylaştırarak akademik üretkenliği de arttıracaktır." ifadelerini kullandı.

Rektör Yılmaz, işbirliğine katkıları dolayısıyla Coşkun Yılmaz'a ve Yazma Eserler Konya Bölge Müdürü Bekir Şahin'e teşekkür etti.

Eserler, "Selçuk Üniversitesi Yazma ve Nadir Eserler Koleksiyonu" adıyla raflarda yerini alacak

TÜYEK Başkanı Coşkun Yılmaz da tarihi, ilmi kadrosu ve başarılarıyla Türkiye tarihinde iz bırakmış büyük bir eğitim-öğretim kurumu olan Selçuk Üniversitesi ile imzalanan protokolün yazma eserler açısından değerli bir adım olduğunu vurguladı.

Selçuk Üniversitesi ile farklı alanlarda da işbirliğini tüm imkanlarıyla sürdüreceklerini aktaran Coşkun Yılmaz, şunları kaydetti:

"Protokol kapsamında devraldığımız bu eserler hızla dijitalleştirilecek, katalogları hazırlanacak ve herkesin istifadesine sunulacak. En iyi imkanlarla, en güvenli ortamlarda muhafaza edilecek ve en yetkin uzmanlarımız tarafından restore edilerek Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğümüzün raflarında 'Selçuk Üniversitesi Yazma ve Nadir Eserler Koleksiyonu' adıyla yer alacak. Bu önemli işbirliği için rektörümüz Hüseyin Yılmaz'a müteşekkirim. Rektörümüzün yazma eserlerimizin geleceğe taşınması ve erişime açılması ile ilgili yaklaşımları da takdire şayandır. Bu süreci başarıyla sürdüren bölge müdürümüz Bekir Şahin hocamıza da teşekkür ederim."

Protokol kapsamında, Selçuk Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı ile üniversitenin diğer birimlerindeki el yazması ve nadir matbu eserler, TÜYEK Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğü raflarında "Selçuk Üniversitesi Yazma ve Nadir Eserler Koleksiyonu" adıyla yer alacak.

TÜYEK, bu eserlerin bakımı, onarımı, dijitalleştirilmesi, kataloglaması gibi işlemleri gerçekleştirerek, "yek.gov.tr" adresinden erişime açacak. Eserlerin dijital kopyaları üniversite kütüphanesine de teslim edilecek.

Selçuk Üniversitesi yazma eser sergisi açmak istediğinde, kendi koleksiyonu dışında TÜYEK'in koleksiyonlarından da faydalanabilecek.

Üniversitenin akademisyenleri ve öğrencileri, ilgili derslerini uygulamalı olarak Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğünde yapabilecek, yazma eserlerden istifade edebilecek. İki kurum farklı konularda da ortak faaliyetler gerçekleştirecek.