Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi'nde ilk mezuniyet heyecanı yaşandı.

SÜ Anamas Konukevi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde konuşan Dekan Prof. Dr. Abdullah Karaman, öğrencilere yeni hayatlarında başarı diledi.

Mezun öğrencilerin Türkiye'nin tanıtım elçileri arasına gireceklerini belirten Karaman, "Turist rehberi olmak demek, evrensel dünyanın entelektüel insanlarıyla entelektüel bir gelecek yaratmak demektir. Çok önemli bir mesleği icra edeceksiniz gençler. Bu ülkeyi, Türkiye'yi sizler tanıtacaksınız. Sizlerle dünya bizi, Türkler'i, Türkiye'yi tanıyacak. Böylece bizim markamız olacaksınız." diye konuştu.

Törende, okul birincisi Dilara Görücü mezuniyet kütüğüne plaket çaktı, protokol tarafından dereceye giren öğrencilere belgeleri verildi.

Tören, öğrencilerin havaya keplerini atmasıyla sona erdi.