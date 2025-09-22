Haberler

Selçuk'ta Polis Ekibine Saldırı: 6 Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Selçuk ilçesinde 'silahla havaya ateş açıldığı' ihbarı sonrası polis ekibine saldırarak 5 polisi yaralayan 6 şüpheli yakalandı ve tutuklandı.

İZMİR Valiliği, Selçuk ilçesinde 'silahla havaya ateş açıldığı' ihbarına giden polis ekibinin olaya müdahale ettiği sırada, saldırarak 5 polisi yaralayan 6 şüphelinin tutuklandığını duyurdu.

Olay, 17.09.2025 Çarşamba günü akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Zafer Mahallesi Kabuleti Caddesi'nde meydana geldi. 'Silahla havaya ateş açıldığı' ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olaya müdahale ettikleri esnada şüpheli D.S., Ş.A., M.Ş.K., Ş.D., O.A. ve R.A., 5 polis memurunu mukavemet göstererek yaraladı.

Polis, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Konuyla ilgili İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlimiz Selçuk ilçesi Zafer Mahallesi Kabuleti Caddesi'nde, 17.09.2025 Çarşamba günü akşam saatlerinde, emniyet birimlerine bildirilen, 'silahla havaya ateş açıldığı' ihbarı sonucu görevli ekipler hızlıca olay yerine intikal etmiştir. Olaya müdahale ettikleri esnada şüpheli şahıslarca emniyet görevlilerine mukavemet gösterilmiş, 5 emniyet görevlimiz, basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralanmıştır. Konu ile ilgili olarak şüpheliler; D.S., Ş.A., M.Ş.K., Ş.D., O.A. ve R.A. yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İnfial yaratan görüntü! 3 kadın 1 erkeği köle gibi kullandı

3 kadın yüzüne maske taktıkları adamı köle gibi kullandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mabel Matiz'in savcılık ifadesi ortaya çıktı

"Müstehcenlik" soruşturması başlatılmıştı! İfadesi ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.