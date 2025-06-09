Selçuk'ta Pikap Kazası: Bir Ölü, İki Ağır Yaralı
İzmir'in Selçuk ilçesinde meydana gelen pikap kazasında sürücü hayatını kaybetti, iki kişi ise ağır yaralandı. Kaza, Aydın-Selçuk kara yolunda gerçekleşti.
İzmir'in Selçuk ilçesinde takla atan pikabın sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Mehmet İ'nin (32) kullandığı 35 AP 8665 plakalı pikap, Aydın-Selçuk kara yolu Çamlık mevkisinde takla atarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, sürücü Mehmet İ'nin kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirledi.
Kazada ağır yaralanan Osman İ. (59) ve kızı Selinay İ. (24), ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel