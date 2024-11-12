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Selçuk'ta Korkunç Yangın: 5 Kardeş Hayatını Kaybetti

Selçuk'ta Korkunç Yangın: 5 Kardeş Hayatını Kaybetti
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İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde çıkan yangında anneleri hurda toplamaya gitmişken, 1 ile 5 yaşları arasında 5 kardeş hayatını kaybetti. Yangının nedeni sobanın devrilmesi olarak belirlendi. Yangında çocukların oyuncakları geride kaldı, anne ise hastanede gözetim altında.

İZMİR'in Selçuk ilçesinde anneleri Melisa Akcan'ın kapıyı üzerlerine kilitleyip hurda toplamaya gittikten sonra çıkan yangında hayatını kaybeden yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 kardeşten geriye oyuncakları kaldı. Çocukların pencere kenarındaki sapanları ve balkonda asılı duran oyuncak kaydırağı, görenlerin yüreğini burktu.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Tavşantepe mevkisindeki tek katlı bir evde meydana geldi. Eşi Hakan Akcan bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan ve ailesinin geçimini hurdacılık yaparak sağlayan Melisa Akcan, 5 çocuğunu evde bırakarak hurda toplamaya gitti. Bu sırada, evde bulunan sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sararken, içeride bulunan Aras Bulut Akcan (1), Masal Işık Akcan (2), Aslan Miraç Akcan (3), Funda Peri Akcan (4) ve Fadime Nefes Akcan (5) kardeşler mahsur kaldı. Yangını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahale ile yangını söndürdü. Evden çıkarılan 5 çocuktan 3'ünün zehirlenerek hayatını kaybettiği, 2'sinin ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Hastaneye kaldırılan 2 çocuk da doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yangınla ilgili yapılan ilk incelemede kapının kilitli olduğu belirlendi.

Yanan evde hayatını kaybeden 5 kardeşten geriye oyuncakları kaldı. Çocukların pencere kenarındaki sapanları ve balkonda asılı oyuncak kaydırakları görenlerin yüreğini burktu.

ANNE HASTANEDE GÖZETİM ALTINDA

Öte yandan, hastanede 5 çocuğunu birden kaybetmenin acısıyla sinir krizi geçiren ve ayakta durmakta güçlük çeken Melisa Akcan ise hastanede gözetim altında tutulmaya devam ediliyor. Tedavisinin ardından Anne Akcan'ın ifadesi için polis tarafından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

'EVDEKİ KÖPEK İLE 5 YAVRUSU DA ÖLDÜ'

Akcan Ailesi'nin karşı komşusu Soner Şahin (33), "Yangın, dün akşam 19.30 sıralarında çıktı. İşten gelmiştim, sadece duyduğum anne Melisa Akcan'ın çığlıkları oldu. 'Esma teyze çocuklarım öldü' diye bağırıyordu. Önce dışarı çıkıp, koştular. Ben de dışarı çıkıp o yöne doğru koşturdum. Arkamdan babam elinde fenerle koşarak geldi. Ortalık karanlıktı. Evin olduğu yerde aydınlatma direği de yok. Evin içine girdik, çok duman vardı. O anda anneleri Akcan çocuklarını dışarı çıkarıyordu. 5 çocuğun zaten hayatını kaybettiğini o an anladım. Dumandan zehirlenmişlerdi. Çocuklardan birinin vücudunda yanıklar vardı. Anneleri çocukları hem hurda toplamak hem de ekmek almak için evde yalnız, bırakıp gitmiş. Bilseydik, çocuklara biz bakardık. Kapılarda kilit yok. Ancak, anneleri kapıyı çekip, kolu çıkartıp ayrılıyormuş çocukların yanından. Daha bir ay önce de evin yan tarafında kullanmadıkları bir kısmında yangın çıkmıştı. İçeride bir köpek ve 5 yavrusu vardı. Onlarda yanarak öldü" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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