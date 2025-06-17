Selçuk'ta Genç Rehberler İçin Kültür Turu Düzenlendi

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İzmir Rehber Akademisi ve İzmir Rehberler Odası iş birliğiyle düzenlenen Efes Selçuk Kültür Rotası Turu'nda 40 genç rehber ve aday, Selçuk'un tarihi ve kültürel mirasını yerinde tanıma fırsatı buldu. Tur, çeşitli tarihi mekanları kapsayarak katılımcılara detaylı bilgiler sundu.

(İZMİR)- İzmir Rehber Akademisi ve İzmir Rehberler Odası iş birliğiyle düzenlenen Efes Selçuk Kültür Rotası Turu kapsamında 40 genç rehber ve aday, Selçuk'un tarihi ve kültürel mirasını yerinde tanıma fırsatı buldu.

İlham Veren Kent Selçuk, hafta sonunda İzmir'in genç rehberleri ve rehber adaylarını ağırladı. İzmir Rehber Akademisi'nin talebi ve İzmir Rehberler Odası (İZRO) iş birliğiyle düzenlenen Efes Selçuk Kültür Rotası Turu kapsamında, 40 genç rehber ve rehber adayı kentin tarihi ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Carpouza Kafe önünden başlayan turda, Selçuk Efes Kent Belleği Sorumlusu Tarihçi Tolga Mert rehberliğinde katılımcılar; Tarihi Su Kemerleri, Selçuk Tren İstasyonu, Kurtuluş Yolu Anıtı, Selçuk Efes Kent Belleği, St. Jean Kilisesi giriş kapısı, İsabey Camii, İsabey Hamamı, Artemis Tapınağı, İki Yüzlü Çeşme ile 14. yüzyıla ait cami ve medreseleri kapsayan rotayı gezerek detaylı bilgi aldı.

Selçuk Efes Kent Belleği Sorumlusu Tolga Mert, İZRO ile kurulan iş birliği sayesinde Efes Selçuk Kültür Rotasının daha fazla ziyaretçiye ulaşmasını hedeflediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Efes sadece antik kentin adı değil; Efes, Selçuk ile bir bütündür ve her adımı tarih kokan bir kenttir. Efes Selçuk içerisinde oluşturduğumuz Kültür Rotasını daha fazla rehbere ve dolayısıyla daha fazla ziyaretçiye ulaştırmak amacıyla kent belleğimize gelen bu tür talepleri memnuniyetle karşılıyoruz. Rehber adaylarına bu rotayı tanıtmak, kentin kültürel mirasının aktarımı açısından büyük önem taşıyor" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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