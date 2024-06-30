'BUGÜN TÜRKİYE GENELİNDE 30'U KIRSAL ORMAN DIŞI YANGINI OLMAK ÜZERE 44 ADET YANGIN ÇIKTI'

İzmir'de, bugün toplam 22 yangının çıktığını söyleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yumaklı, "Bugün Türkiye'nin 7 farklı şehrinde çıkan yangınlarda hasar gören yerlerle alakalı, o illerin sakinlerine, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Bugün Türkiye genelinde 30'u kırsal yani orman dışı yangını olmak üzere 44 adet yangın çıktı. Bunlardan 11 tanesi bizim yüksek risk grubunda gördüğümüz yangınlardan oluşuyordu. 6 tanesiyle ilgili gereken müdahaleler yapıldı ve onlar şu anda herhangi bir risk teşkil etmiyor ve kontrol altına alındı. İzmir Torbalı ve Çeşme ile Balıkesir Susurluk'taki yangınların enerjileri düşürüldü. Onlar şu an için herhangi bir tehditte bulunmuyor" diye konuştu.

'MENDERES VE SELÇUK'TA EKİPLERİN MÜDAHALELERİ DEVAM EDİYOR'

İzmir Menderes ve Selçuk'ta başlayan yangınlarla ilgili de ekiplerin müdahalelerine devam ettiklerini aktaran Bakan Yumaklı, sözlerine şunları ekledi:

"Menderes'le ilgili enerji büyük ölçüde düşürülmüş durumda ama henüz kontrol altında değil. Selçuk'ta da 2 bölgede arkadaşlarımız yoğun bir şekilde müdahaleye devam ediyorlar. Herhangi bir risk söz konusu değil. Hem yerleşim yerleri açısından hem de diğer farklı konaklama tesisleri açısından. Ancak bu müdahaleler sarp arazinin de olması sebebiyle arkadaşlarımız müdahalelerine devam ediyorlar."

'GECE GÖRÜŞLÜ HELİTOPTERLER MÜDAHALE EDİYOR'

Selçuk yangınına ilk anda 4 uçak, 8 helikopter, 80 kara aracı ve yaklaşık 480 ekibin müdahalede bulunduğunu ifade eden Yumaklı, "Hava kararınca 3 adet gece görüş helikopterleriyle müdahaleye devam ettik. 118 kara aracı ve yaklaşık 500'e yakın arkadaşımız şu anda müdahaleye devam ediyorlar. Menderes yangınında ise ilk anda 5 uçak, 12 helikopter, 56 kara aracı ve yaklaşık 360'a yakın arkadaşımız müdahaleye başladı. Hava kararınca 48 kara aracı ve 207 personel olarak devam ediyor. Birbirlerine yakın 2 bölgeden bahsediyoruz. Aralarında 20 kilometre var. Zaman zaman koordinasyondaki arkadaşlarımız gerekli olan yerlere hava araçlarını ya da kara araçlarını çekebiliyordu. Gün içerisinde bu sayılar 2 yangın arasında değişti" ifadelerine yer verdi.

'SELÇUK- KUŞADASI YOLU KAPALI'

Herhangi bir tehlikenin söz konusu olmayıncaya kadar Selçuk-Kuşadası yolunun kapalı olacağına değinen Yumaklı, "Selçuk-Kuşadası yolu hali hazırda kapalı. Açılmasını açıklayacağız. Bugün İzmir'de 9'u orman 13'ü orman dışı olmak üzere toplamda 22 yangın çıktı. Ben burada gün içerisinde de yangın yönetim merkezimizden her birini çok yakından da takip ettik. Artık havaların ısınması ile alakalı çok üst seviyeye geldiğimiz bugünlerde mutlaka çok daha tedbirli ve hassas davranılması gerektiğini buradan belirtmek istiyorum" ifadesine yer verdi.

'İLGİLİ KİŞİLER GÖZALTINDA'

Yangınların yüzde 90'ının insan kaynaklı olduğunu da ifade eden Bakan Yumaklı, "Bütün bunların basit tedbirlerle, bu hale gelmesini engellemek mümkün. Sıcaklıkların yükselmesi, rüzgarların artması ve nemin çok düşük olması bu yangınlarla mücadeleyi güçleştiriyor ve önümüzdeki günler hatta temmuz ve ağustos ayları 15 Eylül'e kadar hepimiz alarm durumundayız. Biz vatandaşlarımızdan da bu yönde üstün bir hassasiyet bekliyoruz. Bu yangınlardan biri hariç, çıkma sebepleriyle alakalı halihazırda soruşturmalar devam ediyor. İzmir Menderes'teki çıkan yangın hobi bahçesinden çıktı. Şu anda ilgili kişiler gözaltında. İnsan unsuru birçok şeyi önleyebilecek konumdayken çok basit tedbirlerle bu hale gelmesini engelleyebilecekken, hala 2024 yılının haziran ayında orman yangınları konusunda hassas olunmasını konuşuyoruz" dedi.

'SELÇUK'TA 350 HEKTAR ALAN YANGINDAN ETKİLENDİ'

Bu durumun hem ülke açısından hem ülke kaynakları açısından yazık olduğunu söyleyen Yumaklı, "Şu ekosistemin içerisinde dünyayı ve hayatı paylaştığımız diğer canlılar için de yazık. İzmir'deki Selçuk'ta 350 hektar ve150 hektar Menderes için yangından etkilenen alanın olduğunu söylemek istiyorum. Etkilenen alan demek tamamının yanması anlamına gelmiyor. Yangınların söndürülmesi sonrasında ne kadar alanın hasar gördüğünü yine arkadaşlarımız tarafından açıklanacak. Başta Valimiz olmak üzere ve diğer kolluk kuvvetlerimiz, AFAD, özellikle Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığına teşekkür ediyorum. Destek kuvvetlerini de talep ve hızlıca bize gönderdiler. Belediyeler onlar da bütün güçleriyle bu yangını söndürmek üzere destek veriyorlar" açıklamasında bulundu.

'EKİPLE BİRLİKTE OLACAĞIZ'

Müdahalelerin pozitif yönde etkisini gösterdiğini söyleyen Yumaklı, "Ancak biz burada 17-20 kilometre hızda bir rüzgarı konuşurken aslında darbeli rüzgar dediğimiz birdenbire şiddetini artırması durumu da bizi tedbirli konuşmaya sevk ediyor. Orman teşkilatımız ve bağlı kuruluşlarımızı, AFAD ve diğer kuruluşlarımız bu tür olaylarda çok iyi bir senkronizasyonla çalışıyorlar. Biz arkadaşların işlerini yapmalarını bekleyeceğiz. Şu anda orada canını dişine takmış oradaki bir ağacı bile kurtarmak için o alevin içerisine giren arkadaşlarımız var. Onların işlerini daha iyi yapmaları için buradayız. Onlarla birlikte olacağız" dedi.

Yağmur ÖNGÜN/ İZMİR,