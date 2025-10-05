Selçuk'ta Alevler Kontrol Altına Alındı
İzmir'in Selçuk ilçesinde anızda başlayan yangın, ağaçlık alana sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Şirince Mahallesi yakınlarında tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 8 arazöz, 2 uçak, 2 helikopter ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle çevredeki ağaçlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA / Ali Rıza Çelebi - Güncel