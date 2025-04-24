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Selçuk'ta 3 Bin 142 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi

Selçuk'ta 3 Bin 142 Şişe Kaçak İçki Ele Geçirildi
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İzmir'in Selçuk ilçesinde, jandarma ekipleri gerçekleştirdiği operasyonda 3 bin 142 şişe sahte bandrollü kaçak içki ele geçirirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Selçuk ilçesinde 3 bin 142 şişe kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yasa dışı yollarla içki getirilmesini önlemeye yönelik çalışma yürüttü.

Jandarma ekipleri, bu kapsamda Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ilçedeki bir adrese baskın düzenledi.

Aramalarda, 3 bin 142 şişe sahte bandrollü kaçak votka ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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