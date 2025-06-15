Selçuk Özdağ: "Türkiye, Katil Bir Rejimin Kaçış Noktası Olamaz"

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Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, “İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmanın ardından, can havliyle kaçan sözde ‘sivil’ İsrail vatandaşlarının ülkemize giriş yaptığı haberleri kamuoyunda ciddi bir öfke yaratmıştır. Güvenlik birimleri acilen harekete geçmeli, İsrail vatandaşlarına uygulanan vize muafiyeti derhal kaldırılmalı, ülkemiz bu sinsi sızmalara kapatılmalıdır. Türkiye, katil bir rejimin kaçış noktası olamaz” ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmanın ardından, can havliyle kaçan sözde 'sivil' İsrail vatandaşlarının ülkemize giriş yaptığı haberleri kamuoyunda ciddi bir öfke yaratmıştır. Güvenlik birimleri acilen harekete geçmeli, İsrail vatandaşlarına uygulanan vize muafiyeti derhal kaldırılmalı, ülkemiz bu sinsi sızmalara kapatılmalıdır. Türkiye, katil bir rejimin kaçış noktası olamaz" ifadelerini kullandı.

Özdağ, sosyal medya platformu X üzerinden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u etiketleyerek yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Türkiye, katil bir rejimin kaçış noktası olamaz. İran ile İsrail arasında yaşanan çatışmanın ardından, can havliyle kaçan sözde 'sivil' İsrail vatandaşlarının ülkemize giriş yaptığı haberleri kamuoyunda ciddi bir öfke yaratmıştır. Açıkça ifade ediyoruz; bu insanlar sadece turist değil, işgalin, katliamın, bebek cinayetlerinin parçası olmuş bir rejimin taşıyıcılarıdır. Masum rolüyle sınırlarımıza gelen bu sözde sivillerin arasında Mossad ajanları, istihbarat mensupları ve görevli personel bulunma ihtimali göz ardı edilemez. Bu ülkenin vicdanı, kalbi Gazze için atarken, elleri kanlı olanların Türkiye'ye elini kolunu sallayarak girmesini kabullenmiyoruz. Güvenlik birimleri acilen harekete geçmeli, İsrail vatandaşlarına uygulanan vize muafiyeti derhal kaldırılmalı, ülkemiz bu sinsi sızmalara kapatılmalıdır!"

Kaynak: ANKA / Güncel
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