Selçuk Özdağ Sadece Çalışmayan Emekliye 5 Bin TL Verilmesini Eleştirdi: "Çalışan 3 Milyon 750 Bin Kişi Niye Faydalanmıyor"

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus verilen 5 bin TL ikramiyeye ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi. Özdağ, "Bu 5 bin liradan kimler faydalanacak. 12 milyon emekli faydalanacağını söylüyorlar. 3 milyon 750 bin niye faydalanmıyor? Çalışan emeklilere bu parayı vermeyecekler. 30-40 bin lira emekli maaşı alan bir adam bugün emekliliğin keyfini sürüyorsa bu vatandaş 5 bin lira alacak. Peki diğer tarafta 7 bin 500 TL emekli maaş alan milyonlarca kişi 5 bin TL almayacak. Taksi şoförlüğü, boyacılık yaptıkları için tarlalarda, fabrikalarda çalıştıkları için istifade edemeyecekler" dedi.

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus verilen 5 bin TL ikramiyeye ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Özdağ, "Bu 5 bin liradan kimler faydalanacak. 12 milyon emekli faydalanacağını söylüyorlar. 3 milyon 750 bin niye faydalanmıyor? Çalışan emeklilere bu parayı vermeyecekler. 30-40 bin lira emekli maaşı alan bir adam bugün emekliliğin keyfini sürüyorsa bu vatandaş 5 bin lira alacak. Peki diğer tarafta 7 bin 500 TL emekli maaş alan milyonlarca kişi 5 bin TL almayacak. Taksi şoförlüğü, boyacılık yaptıkları için tarlalarda, fabrikalarda çalıştıkları için istifade edemeyecekler" dedi.

Saadet Partisi Grup Başkanı Özdağ, bugün Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Selçuk Özdağ şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerle ilgili yüzyılın müjdesini verdi. Öyle diyor ya, 'Türkiye Yüzyılı.' Bizde Cumhuriyetin İkinci Yüzyılı diyerek hitap ediyoruz. Kendisi temmuz ayı içerisinde memurlara açıklanan zammın yüzdesini açıklamıştı ve seyyanen de zam yapılacağını söyledi. Bu memurlar 8 bin 500 TL seyyanen zam aldılar. Emeklilere sadece yüzde 25 zam yapıldı. Ne kadar emekli var Türkiye'de? 15 milyon 750 bin emekli var. Bunlara seyyanen zam yapılmamıştı. Kendisi birkaç hafta sonra 15 milyon 750 bin kişinin serzenişini kamuoyu oluşturmaları nedeniyle ciddi endişelere kapıldı. Hemen bir basın toplantısında 2024 yılı Ocak ayı içerisinde bu serzenişlerin karşılığını vereceklerini söyledi ama şikayetler devam etti. Bu şikayetler karşısında rakam da oldukça yüksekti. Sayın Erdoğan bu rakamlardan ürker. Sayının çok olması nedeniyle çekinmişti. Önceleri '3600 asla gündemimizde yok' derken sonra 'nereden verecekmiş' derken bir anda baktık ki 3600 gündemlerine aldı ve hayata geçirmek için çalışmalar yaptı. Onu da kör yaptı, şaşı yaptı, çolak yaptı. Engellilerden özür diliyorum ama yine bir şey yaptı. 'İktidarıma malolsa bile EYT gündemimizde yok' diyordu ve şunu söylüyordu 'İskandinav ülkeleri kesinlikle bu nedenle batmışlardır biz İskandinav ülkelerinin hatasına düşmeyeceğiz' diyordu.

"3 MİLYON 750 BİN NİYE FAYDALANMIYOR?"

Şimdi ise emeklilerle ilgili yüzyılın müjdesini verdi. 5 bin TL bir defaya mahsus olmak üzere zam yapıyoruz. Bu 5 bin liradan kimler faydalanacak. 12 milyon emekli faydalanacağını söylüyorlar. 3 milyon 750 bin niye faydalanmıyor? Çalışan emeklilere bu parayı vermeyecekler. 30-40 bin lira emekli maaşı alan bir adam bugün emekliliğin keyfini sürüyorsa bu vatandaş 5 bin lira alacak. Peki diğer tarafta 7 bin 500 TL emekli maaş alan milyonlarca kişi 5 bin TL almayacak. Taksi şoförlüğü, boyacılık yaptıkları için tarlalarda, fabrikalarda çalıştıkları için istifade edemeyecekler.

"İKTİDAR ULU KATINDAN BİR HARÇLIK DAĞITIYOR"

Kamuoyunda bir haber pompalamışlar. 'Çalışanlara bu ikramiyeyi vermeyeceğiz ama dul ve yetimlere vereceğiz' diyor. Onlara pozitif ayrımcılık yapıyoruz diye. Dul ve yetimlere 5 bin TL yerine 1,250-3,750 TL arası bir ödeme yapacaklar. Buradan soruyorum? Bunu yalanlayın ya da yanlış deyin. Bizi yalanlayın hodri meydan diyoruz. Burada da yine ali cengiz oyunlarına başvuruyorsunuz. Eylül ayı içerisinde açlık sınırı 13 bin 500 TL. Yoksulluk sınırı 43 bin 500 TL'ye yükselmiş vaziyette. İktidar ulu katından bir harçlık dağıtıyor. Bir noktada lütfediyor sanki. Emeklilerimizin maaşlarını bile iki katına çıkarsa ancak açlık sınırına yaklaşmış olacak.

"YIRTILAN DELİ BEKİR'İN YAKASI"

Hazine ve Maliye Bakanı, kurtarıcı Mehmet Şimşek de çıkmış, asgari ücret ile emekli ve memur maaşlarına zam yapıldığı için enflasyon düşmüyor demiş. Bu yüzden mi akaryakıta, kiralara, hasılı iğneden ipliğe her şeye zam yapılıyor. Sayın kurtarıcı Bakan bir cevap verecek misiniz? Yırtılan Deli Bekir'in yakası. Bir yandan vergi almadıkları zenginler var, vergi borçlarını bağışladıkları veya affettikleri 10 milyar dolarlık bazı şirketlerin vergi borçlarını sildiniz. Anadolu'da 85 milyona sordunuz mu? Niye sildiniz onları? Onlar memurlara emeklilere zam diye gelecekti. Onlar elektrik fiyatlarını aşağıya çekecekti o vergilerle doğalgaz fiyatlar aşağıda olacak insanlarımız daha rahat olacaktı. Ardında spor kulüplerinin vergi borçlarını sildiniz. Yok silmedik diyorlar. Alt yapı için harcasınlar diyorlar. Yine tevil yapıyorsunuz zırva tevil götürmez. Bunu bilmeyecek kadar vatandaşlara uzaksınız.

"EMEKLİLER SİZİN AĞZINIZA BİR PARMAK BAL ÇALACAKLAR"

Bütün emeklileri bütün çalışanları uyarıyorum sizlere ocak ayı içerisinde bir zam yapacaklar. Bu zamla beraber sizin ağzınıza bir parmak bal çalacaklar, sizi de uyutmak isteyecekler ama seçimlerden sonra ise yerel yönetimler seçimlerinden sonra pandoranın kutusu açılacak. Esas o zaman filmi seyredeceğiz, şimdi fragman. Esas o zaman zamlar yağmaya başlayacak. Hani sayın Erdoğan üç yerden beş yerden maaş alanlar olmayacaktı. Daha yeni bir kişi yönetim kurulu üyesi oldu. ona da 5 yerden maaş veriyorsunuz. Hani mülakatlar kalkmıştı hani iki yerden üç yerden maaş almayacaklardı?

"AĞAM BİZİMLE EĞLENİR"

Buradan özellikle iktidara oy veren vatandaşlarımıza sesleniyorum. Güvenerek son bir umut cumhura oy verdiniz. Ancak verdiğiniz helal oylarınız bu iktidar haramzade gibi harcadı ve sizi aldattı. Daha önce de sizi aldatmıştı. Bu kaçıncı aldatma, bu kaçıncı aldanış. Sadece sayın Erdoğan mı aldatılmaz. Vatandaşlarımız da böyle aldanıyorlar. Bu sefer Cumhur koalisyonunun sahte müjdelerine aldatmalarına kanmayın seçim öncesi başka konuşurlar bunlar seçim sonrası başka icatlarda bulunurlar. Ağam bizimle eğlenir değerli basın mensupları. Sanki müsebbibi kendileri değilmiş gibi hayat pahalılığının milletimizin belini büktüğünden bahsedip emekliye niçin zam yapılmadığından şikayet ediyorlar. Kendileri Türkiye'yi yönetmiyormuş gibi davranmıyorlar. Emeklilere zam yapılması için verdiğimiz önergemizi TBMM'de niçin reddettiniz? Siz şaka mısınız Allah aşkına, bizimle kafa mı buluyorsunuz?

"SAVCILAR TÜRKİYE'DE KORKUYORLAR"

Ülkenin her tarafından çeteler fışkırıyor. Adliyelerde rüşvet ağları kurulmuş, bilmeyen mi var herkes biliyor. Ama görmek duymak istemiyorlar. Yargının üzerinde siyaseti Demokles'in kılıcı gibi tutuyorlar. Bunu ben söylemiyorum. Türkiye'de yargıda rüşvet ayyuka çıkmıştır diyen ben değilim. Bunu İstanbul'da bir başsavcı söylüyor. İtalya'daki gibi bir savcı çıksa ama çıkamaz Türkiye'de böyle bir savcı. Hükümet o savcıya dünyayı dar eder. O savcı ağaç kabuğu yiyecek hale gelir... Savcılar Türkiye'de korkuyorlar, iyileri tenzih ederim... Soruyorum ben Süleyman Soylu kimin bakanıydı? Bu 21 yıldır uyuşturucu çeteleri, CHP mi iktidardı, Gelecek Partisi mi iktidardı, sizdiniz be. Yine Recep Tayyip Erdoğan'dı. Yine Recep Tayyip Erdoğan'dı. Yine Recep Tayyip Erdoğan'dı. Yine Süleyman Soylu'ydu. Adı önemli değil ki. Süleyman Soylu gider Ali Yerlikaya gelir. Adalet bakanı nerdeydi. 500 bin çocuğumuz uyuşturucu müptelası bugün, anneler ağlıyorlar."