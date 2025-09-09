Selçuk Özdağ'dan Yurt Dışı Çıkış Harcı Tepkisi

Haberler

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, yurt dışı çıkış harcına gelen zamma karşı çıkarak, harcın ya kaldırılması ya da makul seviyelere çekilmesi gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, yurt dışı çıkış harcına gelen zamma tepki göstererek, "Uçaktan pahalı harç olur mu? Yurt dışı çıkış harcı ya tamamen kaldırılmalı ya da makul seviyelere çekilmelidir" dedi.

Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, yurt dışı çıkış harcına yapılan zamma tepki gösterdi. Özdağ, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İstanbul'dan Basel'e (aktarmasız) uçak bileti 950 TL ama yurtdışı çıkış harcı 1000 TL! Uçaktan pahalı harç olur mu" diye sordu.

2019 yılında yalnızca 50 TL olan yurt dışı çıkış harcının, beş yılda 20 kat arttığına dikkat çeken Özdağ, harcın herhangi bir hizmet karşılığı alınmadığını vurguladı. Özdağ, "Yurt dışı çıkış harcı ya tamamen kaldırılmalı ya da makul seviyelere çekilmelidir" ifadelerini kullandı.

