Selçuk Özdağ'dan Yangın için TBMM'ye Soru Önergesi

(ANKARA)- Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Kocaeli'de bir parfüm deposunda çıkan ve 6 vatandaşın yaşamını yitirdiği yangınla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi sundu. Önergesinde, CİMER'e yapılan başvuruların sayısı, tarihleri, hangi kurumlara sevk edildiği ve bu şikayetlerin ardından herhangi bir denetim yapılıp yapılmadığına dair ayrıntılı bilgi talep eden Özdağ, kamu vicdanı açısından sürecin tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Yeni Yol Grubu Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Kocaeli'de parfüm deposunda çıkan yangınla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na yazılı soru önergesi sundu. Özdağ, olayın yalnızca bir iş kazası olarak değil, aynı zamanda kamu denetim ve gözetim mekanizmalarının ciddi biçimde ihmal edildiğini gösteren bir trajedi olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Kamu yönetmi, hayat kurtarabilecek bir önlem fırsatı olarak değerlendirmelidir"

Selçuk Özdağ, söz konusu işyerinin daha önce CİMER üzerinden defalarca şikayet edildiğine, levhasız faaliyet yürüttüğüne ve çocuk işçi çalıştırıldığına ilişkin iddiaların bulunduğuna dikkat çekti. Vatandaşların uyarılarına rağmen herhangi bir önleyici adım atılıp atılmadığı konusunda kamuoyunda ciddi kuşkular doğduğunu belirten Özdağ, "Kamu yönetimi, vatandaşın ihbarını sadece bilgi olarak değil, hayat kurtarabilecek bir önlem fırsatı olarak değerlendirmelidir" dedi. Önergesinde, CİMER'e yapılan başvuruların sayısı, tarihleri, hangi kurumlara sevk edildiği ve bu şikayetlerin ardından herhangi bir denetim yapılıp yapılmadığına dair ayrıntılı bilgi talep eden Özdağ, kamu vicdanı açısından sürecin tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti.

Özdağ'ın yönelttiği sorular arasında; CİMER'e yapılan başvuru sayısı, bu başvuruların tarih aralıkları, sevk edildikleri kurumlar, denetim yapılıp yapılmadığı ve yapılmadıysa gerekçelerinin ne olduğu gibi başlıklar yer aldı.