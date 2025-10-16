Haberler

Selçuk Özdağ'dan Bakan Ersoy'a Yanıt: '1 Liralık Tazminat Davasına Gerek Yok'

Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kendisi hakkında açtığı 1 liralık tazminat davasına tepki gösterdi. Özdağ, Bakan Ersoy hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

(ANKARA) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kendisi hakkında açtığı 1 liralık tazminat davasına ilişkin, "1 liralık tazminat davası açmaya gerek yok. Ben senin hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Yalan yanlış beyanatlarda bulunmaktan, şahsiyetimi tahkir ve tezyif etmekten ben senin hakkında dava açacağım" dedi.

Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un kendisi hakkında "1 liralık tazminat davası" açtığını belirterek, tepki gösterdi.

Özdağ, gelen mahkeme tebliği üzerine, "Arkadaşlarım aradılar, şimdi odama bir mahkeme tebliği gelmiş. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy benimle ilgili 1 liralık tazminat davası açmış. Neymiş? Bu orman yangınları çıktığı zaman ben Necati Doğru'nun 'Ormanı mafyaya açarsan yanar!' başlıklı bir yazısını okumuşum ve bu yazı üzerine de ben bu yazıyı paylaşmışım" diye konuştu.

Söz konusu yazıyı yeniden okuduğunu belirten Özdağ, "Yazıda Mehmet Nuri Ersoy'u suçlayıcı hiçbir şey yok. Yazıyı yazan kişi hakkında da tazminat davası açmış. Ya, yazıda senin adın sadece şöyle geçiyor kardeşim: 'Bu olayların olduğu yerin hemen kenarında da sizin oteliniz var.' diyor. Ne var bunda? Seni suçlamamış ki" dedi. Selçuk Özdağ, Bakan Ersoy'a çağrıda bulunarak, "Senin hukukçuların bir baksın buna. Sen öncelikle millet iradesinin tecelligahı olan, Kartalkaya'da Kartal Oteli'nde yanan 72 kişinin buradaki Komisyonuna gelmeyen, millet iradesine inanmayan bir zatsın. Sonra kalkmışsın 1 liralık tazminat davası açıyorsun. Ya, ben seni suçlamamışım ki, birini paylaşmışım. Ne yapacağım yani milletvekili olarak bir şey paylaştığım zaman herkes bir şeyler mi yapacak?" ifadelerini kullandı.

"Böyle mi demokrasiyi inşa edeceksiniz?"

Konuşmasında ifade özgürlüğüne de dikkat çeken Özdağ, "Gökhan Başkanım, senin hakkında TÜİK dava açmış 50 bin liralık, benim hakkımda da açmış. Ne demişim kürsüde? 'Siz modern gaspçı mısınız? Siz modern hırsız mısınız ki milletin cebindeki paraları çalıyorsunuz?' demişim. Ya, burada ironi yaparız, mecaz kullanırız, benzetmeler, hikayeler anlatırız. Bunun üzerine eğer davalar açılacaksa açın, bütün bakanlar açsın. 'İktidar' dediğimiz zaman iktidar bakanları açsın, 'Hükümet' dediğimiz zaman hükümetin üyeleri açsın. Açın! Böyle mi demokrasiyi inşa edeceksiniz? Böyle mi insan haklarını, ifade hürriyetini hakim kılacaksınız?" değerlendirmesini yaptı.

"Senin hakkında suç duyurusunda bulunacağım"

Özdağ, konuşmasının sonunda Bakan Ersoy'a seslenerek, "Ben buradan Mehmet Nuri Ersoy'u uyarıyorum; avukatlarına danış, söyle, hiçbir şey yok bunda. Şahıslar hakkında tazminat davası açmaya da gerek yok. 1 liralık tazminat davası açmaya gerek yok. Ben senin hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Yalan yanlış beyanatlarda bulunmaktan, şahsiyetimi tahkir ve tezyif etmekten ben senin hakkında dava açacağım" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
